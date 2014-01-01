يديعوت : الجيش الإسرائيلي يصل إلى نهر الليطاني في لبنان

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن عناصر الجيش الإسرائيلي وصلوا يوم الأحد إلى حدود نهر الليطاني في جنوب لبنان، في إطار الحملة العسكرية ضد ميليشيا حزب الله.

وأفادت أن القوات الإسرائيلية توغلت في بعض المناطق مسافة تتراوح بين 8 و10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وفي مناطق أخرى مسافة تتراوح بين 3 و4 كيلومترات.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق من يوم الأحد، إنه أصدر "تعليمات بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".

وقالت هيئة البث العبرية إن نتنياهو وكاتس ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير وعدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي قاموا بزيارة القيادة الشمالية استعداداً لتوسيع نطاق المناورة البرية في لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يُنشئ حاليًا منطقة أمنية متقدمة في جنوب لبنان، وأن قواته تعمل على عمق يصل إلى ثمانية كيلومترات من الحدود. وأكد الجيش أنه لا توجد نية للعودة إلى نظام المواقع الثابتة الذي كان يميز نموذج المنطقة الأمنية.