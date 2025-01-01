صور متداولة لطائرة “أواكس” الأمريكية التي دمرتها الصواريخ الإيرانية في قاعدة عسكرية بالسعودية..

الأحد 29 مارس 2026 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

كشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن حجم الأضرار التي لحقت بقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، عقب الهجوم الإيراني الذي قيل إنه استهدف طائرات حربية أمريكية من طراز E-3 سينتري.
كما أعادت صحيفة ديلي ميل نشر هذه اللقطات، مسلطة الضوء على تداعيات الهجوم.
وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد أمريكي رسمي على صحة الصور، لكن رمز النداء الموجود على ذيل الطائرة يتطابق مع طائرة E-3 Sentry، ويبدو أن الرادار مثبت على الأرض.
وقد شارك مراسل عسكري بارز في قناة “فوكس نيوز” الصور أيضاً، دون كتابة أي تعليق.

وأسفر الهجوم، الذي تضمن إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية و29 طائرة مسيرة، عن إصابة 15 جندياً أمريكياً، ووفقاً لمصادر أمريكية وعربية تحدثت إلى صحيفة وول ستريت جورنال، فقد تسبب أيضاً في أضرار لعدد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية.
وتُظهر الصور أن الجزء الأوسط من الطائرة قد تمزق، وأن الأنظمة الداخلية قد انكشفت وسط الحطام. كما يُرى ذيل الطائرة مقطوعاً وملقى على المدرج بين الأنقاض.
وتتركز الأضرار بشكل رئيسي في الجزء الخلفي من الطائرة، ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن هذه هي المنطقة التي يوجد بها رادار الإنذار والإلكترونيات الحساسة لنظام الاستخبارات.

الأكثر قراءة اليوم

طالع .. شروط ايران التسعة لإنهاء الحرب

"بات قريبا".. حمد بن جاسم يحذر دول الخليج من السيناريو الأسوأ

6 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف نقطتَي شرطة في خانيونس

كيف أُحبطت خطة الموساد لإسقاط النظام الإيراني عبر تمرد كردي مسلح قبل تنفيذها؟

استئناف العمل بشكل جزئي بمعبر رفح

أكسيوس : نتنياهو رفض زيارة زيلينسكي لإسرائيل في جولته الخليجية

فيدان: العالم يدفع ثمن حرب نتنياهو

الحرس الثوري يهدد: كل الجامعات المرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة أصبحت “أهدافا مشروعة” ويجب الابتعاد عنها فورًا

بعد ضربة بئر السبع ..إيران تهدد باستهداف حاملة الطائرات الأميركية وتنشر قائمة أهداف تشمل مصانع في إسرائيل و5 دول خليجية

ايران تستهدف اكبر مصنع كيمياويات يتبع الصناعات العسكرية الاسرائيلية في بئر السبع

طالع .. شروط ايران التسعة لإنهاء الحرب

كيف أُحبطت خطة الموساد لإسقاط النظام الإيراني عبر تمرد كردي مسلح قبل تنفيذها؟