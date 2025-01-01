صور متداولة لطائرة “أواكس” الأمريكية التي دمرتها الصواريخ الإيرانية في قاعدة عسكرية بالسعودية..

كشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن حجم الأضرار التي لحقت بقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، عقب الهجوم الإيراني الذي قيل إنه استهدف طائرات حربية أمريكية من طراز E-3 سينتري.

كما أعادت صحيفة ديلي ميل نشر هذه اللقطات، مسلطة الضوء على تداعيات الهجوم.

وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد أمريكي رسمي على صحة الصور، لكن رمز النداء الموجود على ذيل الطائرة يتطابق مع طائرة E-3 Sentry، ويبدو أن الرادار مثبت على الأرض.

وقد شارك مراسل عسكري بارز في قناة “فوكس نيوز” الصور أيضاً، دون كتابة أي تعليق.

وأسفر الهجوم، الذي تضمن إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية و29 طائرة مسيرة، عن إصابة 15 جندياً أمريكياً، ووفقاً لمصادر أمريكية وعربية تحدثت إلى صحيفة وول ستريت جورنال، فقد تسبب أيضاً في أضرار لعدد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية.

وتُظهر الصور أن الجزء الأوسط من الطائرة قد تمزق، وأن الأنظمة الداخلية قد انكشفت وسط الحطام. كما يُرى ذيل الطائرة مقطوعاً وملقى على المدرج بين الأنقاض.

وتتركز الأضرار بشكل رئيسي في الجزء الخلفي من الطائرة، ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن هذه هي المنطقة التي يوجد بها رادار الإنذار والإلكترونيات الحساسة لنظام الاستخبارات.