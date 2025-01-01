باراك : لا يمكن القضاء على “حزب الله” وحرب نتنياهو وهم كبير والجيش يواجه خطر الانهيار

القدس المحتلة/سما/

كشفت “القناة 13” الإسرائيلية، عن انتقادات حادة وجّهها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك، الذي قال إن إدارة الحرب منذ بدايتها قامت على “وهم كبير”، وإنه “لا توجد أي إمكانية للقضاء على حزب الله مرة واحدة وإلى الأبد”.

وأشار باراك إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، عرض في “الكابينت” معطيات حقيقية تتضمن “عشرة خطوط حمر” قد تؤدي إلى انهيار “الجيش” من الداخل، منتقداً صمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدم دعمه لهذه التحذيرات.

وأضافت القناة، أن باراك لفت خلال الحوار إلى أن “الكابينت” يناقش قضايا لا علاقة لها بالحرب، واصفاً أداء الحكومة بالإهمال، في ظل تجاهل أزمات الاحتياط، و”سكان” الشمال، وأصحاب الأعمال، رغم تخصيص مليارات الشواكل من دون أهداف واضحة.

كما أكّد باراك أنه لا يوجد حل سريع لأزمة نقص المقاتلين، مشيراً إلى أن تجنيد “الحريديم” لن يؤتي ثماره قبل عام على الأقل، وأن الحكومة فشلت في الاستعداد المسبق، بما في ذلك تحصين مناطق الشمال، وفق “الميادين”.

واعتبر أن الحكومة تزرع أوهاماً للجمهور حول الحرب، ولا تقول الحقيقة لا داخل الغرف المغلقة ولا للرأي العام، ما يؤدي إلى أخطاء متكررة في تقدير الواقع، خاصة في ما يتعلق بإيران.

وتابع: “المستوى العسكري ينفذ عمليات، لكن المستوى السياسي فشل في تحقيق أي نتيجة”، مؤكداً أن “الجميع ما زالوا في أماكنهم: حزب الله، حماس، وإيران”.

كما اعتبر أنه لا يمكن القضاء على حزب الله عسكرياً، وأن الحل الوحيد هو تسوية سياسية، كما استبعد إمكانية إسقاط النظام الإيراني أو تحقيق إنجاز حاسم عبر التصعيد العسكري.

وخلال الحوار مع “القناة 13” خلص باراك إلى أن الحكومة لا تسعى لإنهاء الحرب، لا لأنها عاجزة فقط، بل لأنها لا تريد ذلك، لتجنب فتح ملف المسؤوليات عن أحداث الـ 7 من أكتوبر، داعياً إلى عدم الثقة بقرارات نتنياهو من دون تدقيق.