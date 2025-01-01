من حاول اغتيال بارزاني؟.. اتهامات متبادلة بين واشنطن وطهران

أدانت كل من الولايات المتحدة وإيران الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان شمال العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك بطائرة مسيرة انتحارية، وسط اتهامات متبادلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الأحد، إن هذا الفعل يعتبر هجوما مباشرا على سيادة العراق واستقراره ووحدته.

واتهمت الوزارة “قوات وكيلة” لإيران بالوقوف وراء الهجوم، وأدانته “بشدة”.

بدوره، أعلن الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، إدانته لاستهدف منزل بارزاني.

وأضاف: “يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤوليته في مواجهة التهديد الذي تشكله الأعمال الإرهابية والعدوانية المستمرة للولايات المتحدة المجرمة والنظام الصهيوني الزائف على السلم والأمن الدوليين”.

والسبت، تعرض منزل رئيس إقليم كردستان شمال العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.