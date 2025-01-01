بعد ضربة بئر السبع ..إيران تهدد باستهداف حاملة الطائرات الأميركية وتنشر قائمة أهداف تشمل مصانع في إسرائيل و5 دول خليجية

وكالات - سما-

قال قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني شهرام إيراني الأحد، إن حاملة الطائرات الأميركية “أبراهام لينكولن” ستُستهدف إذا أصبحت في مرمى نيران الجمهورية الإسلامية.

ونقل الموقع الرسمي للتلفزيون عن إيراني قوله “بمجرد أن تدخل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ضمن مدى النيران، سنثأر لدماء شهداء السفينة دينا عبر إطلاق أنواع مختلفة من صواريخ بحر-بحر”، في إشارة إلى الفرقاطة الإيرانية التي أغرقتها الولايات المتحدة في الرابع من آذار/مارس بالمياه الدولية.

إلى ذلك، نشرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، قائمة بأسماء منشآت صناعية في إسرائيل و5 دول خليجية، قالت إن طهران ستشن هجمات عليها.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية أن إيران نشرت رسالة تحذير بشأن استهداف عدد من المنشآت الصناعية في دول المنطقة.

وبحسب مراسل الأناضول، تضمّنت الصور المرافقة لرسالة التحذير معلومات عن “الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)” في المملكة العربية السعودية، و”شركة الإمارات ستيل أركان”، أكبر منتج للصلب ومواد البناء في الإمارات العربية المتحدة، و”شركة قطر ستيل” في دولة قطر، و”شركة فولاذ القابضة” في البحرين، و”الشركة المتحدة لصناعة الحديد” في الكويت، بالإضافة إلى شركة “يهودا ستيل” في إسرائيل.

والجمعة، حذّر قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي، في تدوينة نشرها عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، من أن الرد على الهجمات التي تطال البنية التحتية لإيران هذه المرة “لن يكون وفق مبدأ العين بالعين.. فانتظروا”.

وأصيب شخص إثر رشقة صاروخية إيرانية تاسعة، الأحد، باتجاه إسرائيل، أدت أيضا إلى نشوب حريق كبير في مصنع كيماويات جنوبي البلاد.

وأفادت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، بإصابة شخص جراء استهداف إيران لمصنع كيماويات في المنطقة الصناعية في “رمات حوفاف” قرب مدينة بئر السبع (جنوب)، برشقة صاروخية.

ووسط رقابة مشددة وتعتيم إسرائيلي كبير، أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تصاعد دخان كثيف وألسنة اللهب داخل المصنع، الذي ظهرت بداخله لافتة تشير إلى أنه مخصص لتخزين مادة الأمونيا.

بدورها، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن فرق الإطفاء في طريقها إلى “رمات حوفاف” للسيطرة على الحريق.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في مدينتي ديمونة وبئر السبع بعد رصد إطلاق رشقة صاروخية من إيران، هي التاسعة منذ فجر الأحد.

ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا عسكريًا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.