مجازر جديدة.. استشهاد وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية عنيفة على بلدات في جنوبي لبنان

بيروت /سما/

استشهد 9 أشخاص وأصيب آخرون، الأحد، جراء غارتين جويتين نفذهما الجيش الإسرائيلي على بلدتي الحنية وجويا في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسقوط “7 شهداء وعدد من الجرحى في غارة استهدفت بلدة الحنية، وشهيدين وثلاثة جرحى في الغارة على بلدة جويا”.

وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة دبعال في قضاء صور جنوبي لبنان، كما استهدف أطراف بلدتي بباتوليه ودير قانون رأس العين في المنطقة نفسها.

كما تعرضت بلدة البياضة ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان لقصف مدفعي كثيف، دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة “حزب الله” منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي خلفت مئات الشهداء، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي.