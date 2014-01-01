مجازر جديدة.. استشهاد وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية عنيفة على بلدات في جنوبي لبنان

الأحد 29 مارس 2026 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت /سما/

استشهد 9 أشخاص وأصيب آخرون، الأحد، جراء غارتين جويتين نفذهما الجيش الإسرائيلي على بلدتي الحنية وجويا في قضاء صور جنوبي لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسقوط “7 شهداء وعدد من الجرحى في غارة استهدفت بلدة الحنية، وشهيدين وثلاثة جرحى في الغارة على بلدة جويا”.
وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة دبعال في قضاء صور جنوبي لبنان، كما استهدف أطراف بلدتي بباتوليه ودير قانون رأس العين في المنطقة نفسها.
كما تعرضت بلدة البياضة ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان لقصف مدفعي كثيف، دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر.
ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة “حزب الله” منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي خلفت مئات الشهداء، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي.

طالع .. شروط ايران التسعة لإنهاء الحرب

"بات قريبا".. حمد بن جاسم يحذر دول الخليج من السيناريو الأسوأ

6 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف نقطتَي شرطة في خانيونس

كيف أُحبطت خطة الموساد لإسقاط النظام الإيراني عبر تمرد كردي مسلح قبل تنفيذها؟

استئناف العمل بشكل جزئي بمعبر رفح

أكسيوس : نتنياهو رفض زيارة زيلينسكي لإسرائيل في جولته الخليجية

فيدان: العالم يدفع ثمن حرب نتنياهو

الحرس الثوري يهدد: كل الجامعات المرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة أصبحت “أهدافا مشروعة” ويجب الابتعاد عنها فورًا

بعد ضربة بئر السبع ..إيران تهدد باستهداف حاملة الطائرات الأميركية وتنشر قائمة أهداف تشمل مصانع في إسرائيل و5 دول خليجية

f13480c0-3502-4482-b956-1311382daa30

ايران تستهدف اكبر مصنع كيمياويات يتبع الصناعات العسكرية الاسرائيلية في بئر السبع

طالع .. شروط ايران التسعة لإنهاء الحرب

كيف أُحبطت خطة الموساد لإسقاط النظام الإيراني عبر تمرد كردي مسلح قبل تنفيذها؟