مقر "خاتم الأنبياء" يهدد: أي توغل بري سيقود إلى "أسر مهين" وقتل جنود أميركيين

الأحد 29 مارس 2026 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

حذّر مقر "خاتم الأنبياء" في إيران من أن أي توغل بري أميركي داخل الأراضي الإيرانية سيقود إلى “أسر مهين” وقتل أعداد كبيرة من الجنود، في تصعيد جديد يعكس احتدام المواجهة في المنطقة.

وأكدت التصريحات أن القوات المسلحة الإيرانية “تترقب” أي خطوة ميدانية من جانب الولايات المتحدة، مشددة على أن الرد لن يكون محدوداً، بل سيشمل استهداف القوات المهاجمة بشكل مباشر وعلى نطاق واسع.

ووصف المسؤولون الإيرانيون أي عملية برية محتملة بأنها “مغامرة كارثية”، معتبرين أن الأراضي الإيرانية ستتحول إلى “مصيدة” للقوات الأميركية، في ظل جاهزية عسكرية عالية واستعداد لمواجهة طويلة ومعقدة.

وتأتي هذه التهديدات في سياق تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعد تكرار تحذيرات من دونالد ترامب بشأن إمكانية اللجوء إلى خيارات عسكرية، بما في ذلك عمليات برية تستهدف مواقع داخل إيران.

وأشار البيان إلى أن أي تصعيد بري لن يقتصر تأثيره على داخل إيران، بل سيمتد إلى المنطقة بأكملها، ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وفتح جبهات متعددة ضد القوات الأميركية وحلفائها.

وشددت طهران، عبر هذه التصريحات، على أن “لغة القوة” ستكون الرد الوحيد على أي هجوم، مؤكدة أن القوات الأميركية ستواجه “خسائر غير مسبوقة” إذا ما أقدمت على تنفيذ تهديداتها.

