  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طالع .. شروط ايران التسعة لإنهاء الحرب

الأحد 29 مارس 2026 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

 بحسب التقارير الإيرانية، نشرت صحيفة "كيهان" الإيرانية الشروط التسعة التي وضعتها الجمهورية الإسلامية لإنهاء الحرب.

وتتضمن الشروط :

- الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من المنطقة وتفكيك قواعدها في غرب آسيا.

-تطبيق النظام الاقتصادي لمرور السفن عبر مضيق هرمز تحت السيادة الإيرانية.

-وقف الهجمات ضد إيران ولبنان ومحور المقاومة.

-إعلان رسمي بشأن رفع عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

-الإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة وإعادتها.

-إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل معتديتين ودفع تعويضات أساسية إلى حين صدور القرار النهائي.

-توقف الإمارات مطالبها المتعلقة بالجزر الثلاث، وأصدار بياناً حول هذا الموضوع.

-إعلان رسمي بشأن وقف الحرب.

-انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والإعلان عن عودتها بناءً على المصالح الوطنية والأمن القومي كلما اقتضت مصالح إيران ذلك.

الأخبار الرئيسية

