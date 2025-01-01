طالع .. شروط ايران التسعة لإنهاء الحرب

بحسب التقارير الإيرانية، نشرت صحيفة "كيهان" الإيرانية الشروط التسعة التي وضعتها الجمهورية الإسلامية لإنهاء الحرب.
وتتضمن الشروط :
- الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من المنطقة وتفكيك قواعدها في غرب آسيا.
-تطبيق النظام الاقتصادي لمرور السفن عبر مضيق هرمز تحت السيادة الإيرانية.
-وقف الهجمات ضد إيران ولبنان ومحور المقاومة.
-إعلان رسمي بشأن رفع عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
-الإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة وإعادتها.
-إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل معتديتين ودفع تعويضات أساسية إلى حين صدور القرار النهائي.
-توقف الإمارات مطالبها المتعلقة بالجزر الثلاث، وأصدار بياناً حول هذا الموضوع.
-إعلان رسمي بشأن وقف الحرب.
-انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والإعلان عن عودتها بناءً على المصالح الوطنية والأمن القومي كلما اقتضت مصالح إيران ذلك.