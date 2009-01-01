  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى

الأحد 29 مارس 2026 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف"، اليوم الأحد، أن بلاده تخوض ما وصفها بـ"حرب عالمية كبرى"، مشددا على ضرورة الاستعداد لمرحلة صعبة.

وأعرب في كلمة له، اليوم الأحد، عن ثقته في قدرة إيران على "معاقبة الولايات المتحدة" ومنعها من تكرار أي هجمات، بدعم وتوجيه من المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.

وقال: "نحن على يقين من أننا قادرون على معاقبة أمريكا وجعلها تندم على مهاجمة إيران، وأننا سنستعيد حقوقنا المشروعة، وسننتصر بحزم".

وتابع موجها حديثه للشعب الإيراني: "لا تشكّوا لحظةً في إرادة جنودنا وخدمنا، فهم أشدّ ثباتا من الجبال، وأكثر لهيبا من النار، وأكثر رعبًا من البرق للعدو، أؤكد لكم أنه بفضل الله، لن نخرج من هذه الحرب إلا بالنصر، وعلامات هذا النصر تتجلى. لن ننهي الحرب إلا بالنصر، ولن نسمح للأعداء بالانسحاب من الحرب قبل أن نُرسّخ سيادة إيران، سنجعل من هذه الحرب عبرة لكل معتد"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وواصل: "تسعى أمريكا إلى تحقيق أمانيها التي لم تتحقق في الحرب عبر قائمة مطالبها المكونة من 15 بندا، والعدو الذي ادعى تدمير قواتنا الجوية والبحرية والصاروخية بات هدفه الآن فتح مضيق هرمز".

وأردف: "العدو يبعث رسائل تفاوض في العلن ويخطط لهجوم بري في الخفاء، والأمريكيون يسعون لإجبارنا على الاستسلام وردنا سيكون واضحا ولن نخضع أبدا".

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

