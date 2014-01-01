الإحصاء: الاقتصاد الفلسطيني يسجل ركودا خلال عام 2025

رام الله/سما/

أظهرت بيات رسمية صدرت اليوم الأحد، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنسبة 4% في 2025 مقارنة مع العام الذي سبقه، لكنه بقي أقل بنحو 20% مقارنة عن العام 2023، والتي بدأت في أواخرها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء أن الاقتصاد الفلسطيني نما بنسبة 3% في الربع الأخير من العام 2025، مقارنة مع الربع المناظر من العام 2024.

وعزا "الإحصاء" النمو في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع الربع المناظر من عام 2024، للزيادة في عدد من الأنشطة الاقتصادية، أبرزها: الخدمات بنسبة 11%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 12%، والصناعة بنسبة 6%.

في المقابل، سجلت عدة قطاعات انخفاضا، أبرزها: النقل والتخزين بنسبة 11%، والإنشاءات بنسبة 10%، والمالية والتأمين بنسبة 5%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4%.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2025 نحو 3.039 مليار دولار في الضفة الغربية، مقابل 176 مليون دولار في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بنصيب الفرد، أظهرت البيانات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 596 دولاراً بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من العام 2025، مسجلاً زيادة طفيفة نسبتها 1% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2024.