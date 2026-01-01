12 مصابا في قصف القدس المحتلة ..إيران تعلن قصف "أهداف إستراتيجية" في ميناء حيفا ومطار "بن غوريون"

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، بسقوط 12 مصابا في ​مستوطنة بيت شيمش بالقدس المحتلة إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير.

ودوت انفجارات في سماء القدس ظهر يوم السبت، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، حيث أعلنت إسرائيل اعتراضها.

وكان التلفزيون الإيراني أعلن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل بعد دقائق من الدفعة السابقة.

وأعلن الجيش الإيراني يوم السبت، استهداف نقاط استراتيجية في ميناء حيفا وقاعدة "بن غوريون" الجوية في إسرائيل.

وجاء في بيان الجيش الإيراني: "منذ فجر يوم (السبت)، تم استهداف المركز الاستراتيجي للحرب الإلكترونية والرادار "إلتا"، التابع لمجموعة الصناعات الجوية للكيان الصهيوني في ميناء حيفا، وكذلك مراكز تخزين الوقود في قاعدة بن غوريون الجوية، بضربات قوية من طائرات الجيش الإيراني المسيّرة".

وتابع البيان: "إلحاق الضرر بهذا المركز له تأثير مباشر في تقليل قدرة العدو على تعقّب الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وكذلك في عمليات دعم الحرب الإلكترونية، ما يزيد من قدرات القوات المسلحة الإيرانية في تنفيذ العمليات بعيدة المدى وفي عمق أراضي العدو".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، رصد أيضا إطلاق صاروخين أحدهما يستهدف تل أبيب والثاني يتجه نحو النقب وبئر السبع.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه جرى إطلاق صفارات الإنذار في الأغوار وبئر السبع وغرب النقب وديمونة وعراد، وجرى رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل تشمل تل أبيب وجنوب القدس.

وأشارت الإذاعة العبرية الرسمية إلى اعتراض صاروخ أطلق من إيران استهدف النقب الجنوبي ومنطقة ديمونة.

وخلال نصف ساعة اطلقت ايران 3 رشقات صاروخية على وسط وجنوب اسرائيل، فيما دوت صافرات الانذار في مساحة تشكل نصف مساحة اسرائيل، وأدخل ملايين الاسرائيليين الى الملاجئ.

وفق هيئة البث العبرية فقد سقط صاروخ بالستي برأس حربي كبير في منطقة بيت شيمش وخلف دمارا في عدد من المنازل وأدى الى إصابة 6 اسرائيلين. فيما سقط صاروخ بالستي اخر في منطقة مفتوحه في النقب جنوبي اسرائيل.