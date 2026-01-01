  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو ردينة يحذّر من خطورة استمرار الحرب على غزة وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة

السبت 28 مارس 2026 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، يوم السبت، من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة سيُبقي جميع حروب المنطقة بلا جدوى.

وأشار إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قامت قوات الاحتلال بقتل 694 فلسطينيا، إلى جانب عدم الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية، ما فاقم من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال أبو ردينة، إن الضفة الغربية تشهد تصعيدا خطيرا من قبل قوات الاحتلال، من خلال مواصلة اعتداءات المستوطنين، التي تتم بحماية جيش الاحتلال مستغلة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن هذه التصرفات غير المسؤولة لن تجلب الأمن أو الاستقرار لأحد، وأن جميع الحروب التي تشن في المنطقة ستبقى بلا جدوى مادامت القضية الفلسطينية لم تحل وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، إلى إجبار دولة الاحتلال على وقف حربها ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها بتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ووقف اعتداءات المستوطنين، إذا كانت حقا جادة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب التي لا فائدة منها.

الأخبار الرئيسية

