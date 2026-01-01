الإعلام العبري يشن هجومًا لاذعًا على نتنياهو: كاذب عاجز عن قول الحقيقة وأهدر موارد إسرائيل بملاحقة أهداف لن تتحقق في إيران

القدس المحتلة/سما/

هاجمت وسائل إعلام إسرائيلية الأداء السياسي والعسكري لحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدةً أن رئيس الوزراء يضلل “الجمهور الإسرائيلي” بخطابات نصر زائفة.

وفي مقال لمحلل الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، آفي يسّاخروف، شدد على أن نتنياهو “غير قادر على قول الحقيقة لجمهوره”، واصفاً إياه بأنه يحيط نفسه بمجموعة “فاسدة لا مثيل لها” تسعى فقط لبقائها السياسي والمهني على حساب دافعي الضرائب.

وأكد أن نتنياهو، على الرغم من ادعاءاته، “لن يكون أبداً ونستون تشرشل (رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة)”، مشيراً إلى أنه بدلاً من السعي للوحدة، يمعن هو وأبواقه في إثارة “كراهية مجانية” في كل زاوية.

وفي نقد حاد لإدارة الحرب على إيران، لفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل أهدرت موارد وطاقات هائلة على هدف وصفته بـ “غير الواقعي أبداً” وهو إسقاط النظام في إيران، معتبرةً أن هذا المسعى استنزف مقدرات إسرائيل دون جدوى، وفق “الميادين”.

وأضافت أنه كان الأجدى بنتنياهو في بداية الحرب أن يقف أمام الجمهور الإسرائيلي ويلقي خطاب “الدم والعرق والدموع” بدلاً من الترويج لـ “وهم الانتصار” منذ اليوم الأول، وسط تطبيل إعلامي حاول تصوير الأمور وكأن خطوط السياحة بين طهران و”تل أبيب” أوشكت على الفتح.

وعلى صعيد عواقب الحرب، أعربت الصحيفة عن شكوك عميقة في النتائج المحققة، موضحةً أن الإنجازات تُقاس في النهايات لا البدايات، وأنه “طالما لم نفهم ما يمكن أن تفعله إيران مستقبلاً، فلن نعرف ما إذا كانت لهذه الحرب ثمار حقيقية أم ثمار فاسدة”.

وفيما يخص الجبهة الشمالية، أكدت الصحيفة أن مصير المستوطنين مرتبط بوضع حزب الله، مشددةً على أنه “طالما لم نعرف ما سيؤول إليه مصير حزب الله في لبنان، فلن نعرف ما إذا كان سيعود سكان الشمال إلى بيوتهم”.

وأمام هذا التخبط في الحسابات الإسرائيلية، تواصل إيران والمقاومة الإسلامية في لبنان تنسيق هجوم صاروخي متزامن يضرب العمق الإسرائيلي.