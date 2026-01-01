بمشاركة 50 طائرة..الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع نووية في إيران

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهدف منشآت برنامج الأسلحة النووية ومواقع تصنيع وسائل قتالية في 3 مناطق داخل إيران، "بمشاركة أكثر من 50 طائرة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "أكثر من 50 طائرة تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية أنجزت (الجمعة) شن غارة جوية استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في 3 مناطق مختلفة داخل إيران بشكل متزامن".

وتابع البيان: "نُفذت الغارات بالتوازي مع استهداف مصنع الماء الثقيل في أراك الذي شكّل بنية تحتية أساسية لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية، إضافة إلى مصنع فريد من نوعه في إيران لإنتاج المواد المتفجرة اللازمة لعملية تخصيب اليورانيوم والذي ويقع في يزد".

وأضاف: "شملت الطلعة الهجومية 3 موجات من الغارات استمرت لساعات تم خلالها استهداف منشآت مركزية ضمن برنامج الأسلحة النووية في أراك ويزد إلى جانب مواقع لإنتاج وسائل قتالية تابعة لقوات النظام الإيراني".

ولفت البيان، إلى أنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها: صناعات عسكرية استُخدمت لإنتاج مجموعة متنوعة من الوسائل القتالية، وموقع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية استُخدم لإنتاج وتطوير عبوات ناسفة متقدمة، وكان يشكّل مصدر إمداد لوسائل قتالية لوكلاء النظام، وموقع لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للطائرات".

واعتبر أن "استهداف هذه المواقع والمنشآت يشكّل ضربة متكاملة لقدرات الإنتاج لدى النظام سواء في برنامج الصواريخ الباليستية أو في برنامج الأسلحة النووية".