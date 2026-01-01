هجوم مسيرات يلحق أضرارا كبيرة في رادار مطار الكويت الدولي

السبت 28 مارس 2026 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم مسيرات يلحق أضرارا كبيرة في رادار مطار الكويت الدولي



وكالات / سما/

أسفر هجوم بطائرات مسيّرة عن وقوع "أضرار كبيرة" في نظام الرادار في مطار الكويت الدولي دون تسجيل أي إصابات، وفق ما أعلن الطيران المدني السبت مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الراجحي قوله إن "مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات بشرية".

وأوضح أن "الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار وفرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فوراً التعامل مع الحادث.

وقام الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء الكويتي بزيارة تفقدية إلى مطار الكويت الدولي.

