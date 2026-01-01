ثلاثة شهداء بخروقات إسرائيلية مُستمرة لـ "هدنة غزة"

السبت 28 مارس 2026 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

استشهد ثلاثة مدنيين فلسطينيين، منذ ساعات فجر اليوم السبت، إثر استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الماضي، بوساطة عربية وأمريكية.

وأفادت مصادر محلية وطبية متطابقة، بأن 3 شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في مدينة غزة وشمالي القطاع. منوهة إلى تعرض مناطق متفرقة في غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار من قبل مروحيات وآليات الاحتلال العسكرية.

وأوضحت المصادر أن شهيدًا ارتقى عقب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه منازل الأهالي شرق مدينة غزة، بينما استشهد الشقيقان فهمي وسائد عمر قدوم، برصاص جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة. لافتة النظر إلى نقل الشهيدين "قدوم" لمستشفى الشفاء.

