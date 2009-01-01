الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,253 شهيدا

الأربعاء 18 مارس 2026 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,253 شهيدا، و171,912 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الطبية، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، أربعة شهداء بينهم شهيد متأثرا بإصابته، و14 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 677، وإجمالي الإصابات إلى 1,813، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

