  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: إنهاء دولة الإرهاب في إيران قد يدفع حلفائنا للتحرك

الأربعاء 18 مارس 2026 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أثار الرئيس دونالد ترامب تساؤلات حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه طهران، ملمحا إلى إمكانية "إنهاء" ما وصفه بـ "دولة الإرهاب الإيرانية" وتحويل مسؤولية أمن الممرات المائية الدولية إلى القوى الإقليمية.

وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشال": "أتساءل ماذا سيحدث إذا "أنهينا" ما تبقى من دولة الإرهاب الإيرانية، وتركنا الدول التي تستخدمها، وليس نحن، تكون مسؤولة عن ما يسمى "المضيق"؟ ذلك سيجعل بعض "حلفائنا" غير المستجيبين يتحركون، وبسرعة". 

وتقاوم دول حليفة للولايات المتحدة ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى تحالف دولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وبينما عممت المملكة المتحدة خطة على عدد من الدول المرشحة للمشاركة في هذا التحالف، تراوحت ردود عدة دول أخرى بين التشكيك والرفض القاطع، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة على المشاورات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قال ​ترامب، إن حلف ‌شمال ‌الأطلسي يرتكب "خطأ غبيا للغاية" ‌بعدم رغبته ⁠في مساعدة ⁠الولايات ‌المتحدة ⁠على فتح مضيق ⁠هرمز، ​لكنه ⁠أكد ​أن واشنطن ​لا تحتاج إلى مساعدة.

وذكر ترامب، أن الولايات المتحدة ليست ‌مستعدة ‌بعد ⁠للانسحاب من ⁠العملية ‌العسكرية ⁠في إيران، ⁠لكنها "ستنسحب ​في ⁠المستقبل ​القريب ​جدا".

