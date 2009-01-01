الإمارات: استهداف منشآت الطاقة "تهديد لأمن الطاقة العالمي"

الأربعاء 18 مارس 2026 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو ظبي/سما/

 أكدت الامارات العربية المتحدة أن استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس الجنوبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُعد امتداداً لحقل الشمال في دولة قطر، يمثل تصعيداً خطيراً. حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وشددت على أن استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة يُشكّل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها.كما ينطوي على تداعيات بيئية جسيمة، ويُعرّض المدنيين وأمن الملاحة والمنشآت المدنية والصناعية الحيوية لمخاطر مباشرة.

وشددت الدولة على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية تحت أي ظرف، مؤكدةً أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

