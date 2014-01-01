اغتيال قياديين من حماس في غارات إسرائيلية استهدفت مواصي خانيونس

غزة / سما /

أفادت مصادر ميدانية باستشهاد قياديين في حركة (حماس) جراء هجمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، مما يشكل خرقاً صريحاً للتفاهمات القائمة بشأن وقف إطلاق النار.

وذكرت المصادر أن القصف الذي وقع اليوم الأربعاء استهدف القيادي محمد أبو شهلا، مما أدى إلى استشهاده وإصابة عدد من المواطنين المتواجدين في محيط الاستهداف. وتأتي هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل استهدف مركبة في ذات المنطقة.

وكانت طائرات الاحتلال قد اغتالت أمس الثلاثاء القيادي يحيى أبو لبدة، برفقة آخرين، إثر غارة جوية استهدفت سيارته في منطقة المواصي. وزعمت تقارير عبرية أن أبو لبدة كان يضطلع بدور مركزي في تطوير المنظومة الصاروخية التابعة للحركة والتي تُستخدم في استهداف العمق الإسرائيلي.