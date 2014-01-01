  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اغتيال قياديين من حماس في غارات إسرائيلية استهدفت مواصي خانيونس

الأربعاء 18 مارس 2026 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال قياديين من حماس في غارات إسرائيلية استهدفت مواصي خانيونس



غزة / سما /

أفادت مصادر ميدانية باستشهاد قياديين في حركة (حماس) جراء هجمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، مما يشكل خرقاً صريحاً للتفاهمات القائمة بشأن وقف إطلاق النار.

وذكرت المصادر أن القصف الذي وقع اليوم الأربعاء استهدف القيادي محمد أبو شهلا، مما أدى إلى استشهاده وإصابة عدد من المواطنين المتواجدين في محيط الاستهداف. وتأتي هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل استهدف مركبة في ذات المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي يغتال قياديين في حركة حماس بمواصي خانيونس في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وكانت طائرات الاحتلال قد اغتالت أمس الثلاثاء القيادي يحيى أبو لبدة، برفقة آخرين، إثر غارة جوية استهدفت سيارته في منطقة المواصي. وزعمت تقارير عبرية أن أبو لبدة كان يضطلع بدور مركزي في تطوير المنظومة الصاروخية التابعة للحركة والتي تُستخدم في استهداف العمق الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

من هو علي لاريجاني أحد أبرز القادة في قلب النظام الإيراني الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟

لبنان يدين بشدة ضلوع حزب الله في “مخطط تخريبي” استهدف الكويت

الخطوط الجوية البريطانية تعلن إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى الصيف

نتنياهو متفاخرا: قضينا على لاريجاني وقائد الباسيج وهذه العمليات تأتي في إطار مساع “لزعزعة النظام الإيراني”

استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة: هذه الحرب تمت ضغط اسرائيل واللوبي المؤيد لها ..

مصادر : القيادي في الجهاد محمد الهندي ليس موجودا في ايران

مسؤول أمريكي: هناك مفاوضات مع خامنئي الجديد

الأخبار الرئيسية

الجمعية الفلكية الفلسطينية تحدد موعد عيد الفطر

إندونيسيا تعلق نشر قواتها في غزة

ليلة الرعب في إسرائيل.. صواريخ إيران العنقوديّة تهُزّ المركز وحزب الله يدُكّ الشمال وقتلى وجرحى ودمارٌ هائلٌ..

تهديدات لهم ولعائلاتهم ..صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل مكالمات الموساد لقادة إيران

إسرائيل تتراجع عن فتح معبر رفح اليوم الاربعاء