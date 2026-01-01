نتنياهو متفاخرا: قضينا على لاريجاني وقائد الباسيج وهذه العمليات تأتي في إطار مساع “لزعزعة النظام الإيراني”

الثلاثاء 17 مارس 2026 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، باغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقال إن تل أبيب تعمل على “زعزعة استقرار النظام الإيراني”.
جاء ذلك في فيديو مسجل حمل نبرة تباهي، تحدث فيه نتنياهو عن استهداف قيادات إيرانية، من بينها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
وأضاف نتنياهو أن اسرائيل “قضت على علي لاريجاني وقائد الباسيج (غلام رضا سليماني)”، مشيرا إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار مساع “لزعزعة النظام الإيراني”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، تحدث الجيش الإسرائيلي عن اغتياله علي لاريجاني، في غارة قرب العاصمة طهران.
فيما نفى مكتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتدوينة استشهاد لاريجاني، وقال إن الأخير سيصدر رسالة “خلال وقت قصير”، ردا على ادعاءات إسرائيلية باغتياله.

فيما ادعى وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اغتيال لاريجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في غارات الليلة الماضية.
وقال كاتس في بيان متلفز: “تم القضاء على لاريجاني وقائد الباسيج الليلة، وانضما إلى رأس خطة التدمير (المرشد الأعلى علي) خامنئي، وجميع أعضاء محور الشر الذين أُحبطت مخططاتهم، في قعر الجحيم” وفق تعبيره.
وإذا تأكد استشهاد لاريجاني، فسيكون أرفع مسؤول إيراني يغتال بعد المرشد الأعلى علي خامنئي في ?اليوم الأول من الحرب الموافق 28 فبراير/شباط.
ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

