الخطوط الجوية البريطانية تعلن إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى الصيف

الثلاثاء 17 مارس 2026 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ـ وكالات

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل ودبي حتى موسم الصيف، وذلك بسبب ما وصفته بـ"حالة عدم اليقين المستمرة" و"عدم استقرار المجال الجوي" في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأفاد بيان رسمي بأن الشركة، بالإضافة إلى تل أبيب، ستعلق رحلاتها إلى وجهات رئيسية أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين وعمّان (الأردن) ودبي، حتى ما بعد 31 مايو/أيار.

تم تعليق الرحلات الجوية إلى الدوحة، قطر، حتى نهاية أبريل، بينما أُلغيت الرحلات إلى أبوظبي حتى إشعار آخر هذا العام.

وتُعتبر خطوة الخطوط الجوية البريطانية خطوة بالغة الأهمية من جانب شركة طيران رئيسية في منطقة الخليج منذ اندلاع الحرب مع إيران، التي دخلت أسبوعها الثالث هذا الأسبوع.

يُذكر أنه في الوقت نفسه، أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أن شركاتها التابعة - الخطوط الجوية النمساوية، والخطوط الجوية السويسرية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورووينغز - لن تُسيّر رحلات إلى تل أبيب حتى 2 أبريل على الأقل.

وفي ليلة أمس (الاثنين)، أعلنت شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة ويز إير تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 7 أبريل، ما يعني أن أي شخص كان يُخطط للسفر إلى هناك خلال عيد الفصح سيضطر إلى إعادة النظر في مسار رحلته.

