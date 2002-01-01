لبنان يدين بشدة ضلوع حزب الله في “مخطط تخريبي” استهدف الكويت

الثلاثاء 17 مارس 2026 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ـ وكالات

أدان لبنان بشدة، الثلاثاء، “المخطط الإرهابي” الذي أعلنت الكويت مساء الاثنين أنه استهدفها و”ضلوع حزب الله فيه”، فيما لم يعلق الحزب على ذلك.
وأبدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان “استنكارها الشديد للمخطط الذي استهدف سيادة دولة الكويت الشقيقة وأمنها”، وأدانت “ضلوع حزب الله اللبناني في المخطط”.
وذكّرت بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 مارس/ آذار الجاري القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.
وعبّرت عن “تضامن لبنان الكامل مع دولة الكويت التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب”، وفق البيان.
وهنّأت الوزارة “الأجهزة الأمنية الكويتية على يقظتها”، كما أعرب لها عن “استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولا لمعاقبة المرتكبين”.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مجموعة من 16 شخصا قالت إنها مرتبطة بـ”حزب الله”، وتعمل على تنفيذ “مخطط تخريبي” يستهدف “المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها”.
وقال متحدث الداخلية ناصر بوصليب إن التحريات كشفت عن “مخطط تخريبي منظم يقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية”، مشيرا أن المجموعة “تضم 14 مواطنا (كويتيا) واثنين من الجنسية اللبنانية”.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على أسلحة نارية وذخائر، “وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة (مورس) وطائرات درون”، و”أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية، وخرائط ومواد مخدرة، ومبالغ مالية، وأسلحة خاصة للتدريب”.
ولم تكشف وزارة الداخلية عن هوية أعضاء المجموعة، فيما لم يعقب “حزب الله” على بيانها.

20260317112130

