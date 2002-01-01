ثلاثة شهداء و12 مصابا بقصف إسرائيلي على مركبة بخانيونس

غزة / سما /

استشهد ثلاثة مواطنين على الاقل واصيب ١٢ اخرين اليوم الثلاثاء بقصف اسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال جيب مدني فلسطيني كان يمر قرب خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة ما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

ونقل الشهداء والجرحى الى مشفى الهلال الميداني والى مشفى ناصر.

وحسب مصادر طبية فإن الشهداء هم: إحسان حامد السميري، يحيى أبو لبدة والفتى تامر بركة.

وكان جيش الاحتلال أعلن مسؤوليته عن اغتيال تسعة من رجال الشرطة وسط القطاع بداعي ان اثنين منهم من عناصر النخبة اضافة الى عضو في القسام قبل يومين.