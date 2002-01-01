ترامب يلمح لضم فنزويلا إلى الولايات المتحدة لتصبح “الولاية الـ51” بعد السيطرة على نفطها

الثلاثاء 17 مارس 2026 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ـ وكالات

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن فنزويلا قد تصبح “الولاية 51” للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تدوينة على منصة “تروث سوشيال” الأمريكية، مساء الاثنين، أشار ترامب إلى فوز فنزويلا على إيطاليا بنتيجة 4-2 في نصف نهائي بطولة للبيسبول في ميامي الأمريكية.
وقال: “تحدث أمور جيدة في فنزويلا مؤخرا. أتساءل ما سر هذا النجاح. هل يرغب أحد في أن يكون الولاية 51؟”.
وقبل الهجوم الأمريكي على فنزويلا، قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 إن الولايات المتحدة تهدف لجعل بلادها “الولاية 51”.
وسبق أن قال ترامب إن كندا يجب أن تصبح الولاية 51 للولايات المتحدة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

