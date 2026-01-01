المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الأربعاء

الإثنين 16 مارس 2026 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 رمضان 1447 هـ، وفق 18 آذار 2026.

وحث الشيخ حسين الذي يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو أقرب دائرة إفتاء في منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أحد الأرقام الآتية: 02-6260042، 02-6260102، الفاكس:02- 6262495، الجوال: 0599-111984، والهاتف المتنقل:050-5-748584.

ونوه إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

وحث الشيخ حسين المواطنين على متابعة إذاعة صوت فلسطين والتلفاز الفلسطيني والقناة الفضائية الفلسطينية مساء يوم الأربعاء، حيث سيتم الإعلان عبر هذه الوسائل الرسمية عن ثبوت هلال شوال أو تعذر ذلك بناءً على قراره بهذا الخصوص.

IMG_4017

