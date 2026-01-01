  1. الرئيسية
وكالة المخابرات الأمريكية: اغتيال خامنئي لا يضمن انهيار النظام الإيراني

السبت 28 فبراير 2026 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة المخابرات الأمريكية: اغتيال خامنئي لا يضمن انهيار النظام الإيراني



سما / وكالات /

ذكرت تقارير أمريكية أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) قدّرت في الأسابيع الأخيرة أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال عملية "زئير الأسد" لن يؤدي بالضرورة إلى انهيار النظام، وأن كبار الحرس الثوري الإيراني من المرجح أن يتولوا السلطة في حال حدوث ذلك.

وأكدت المصادر المطلعة على تفاصيل الاستخبارات أن تقديرات الوكالة درست تداعيات تدخل عسكري أمريكي محتمل، ومدى تأثيره على استقرار الجمهورية الإسلامية، لكنها لم تحدد هوية خلفاء خامنئي أو مستقبل الاستقرار الداخلي، مشيرة إلى أن الحرس الثوري يظل القوة الأساسية المكلفة بحماية حكم رجال الدين الشيعة.

وفي خطاب مصوّر للشعب الإيراني، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بأنها "نظام إرهاب"، وحث المواطنين على السيطرة على الحكومة، مؤكدًا أن الضربات العسكرية المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة ستُمهد الطريق لقيام انتفاضة شعبية.

ويأتي هذا بعد أسابيع من المناقشات الداخلية في البيت الأبيض التي بدأت على خلفية الاحتجاجات في إيران، ومحاولات أمريكية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد لتجنب تدخل عسكري، لكن المحادثات في جنيف انتهت بلا نتائج.

وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران "لا تريد تصعيدًا"، داعيًا إلى "وقف الهجمات أولًا ثم التفاوض"، مع الإشارة إلى أن إيران فقدت بعض القادة لكنها وصفت الموقف بأنه "ليس مشكلة كبيرة جدًا".

تجدر الإشارة إلى أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية جاءت ضمن أكبر طلعات هجومية لسلاح الجو الإسرائيلي في تاريخ الطيران، حيث شاركت مئات الطائرات في استهداف منشآت نووية وصواريخ ومقرات الحرس الثوري، في عملية وصفتها إسرائيل بأنها تهدف إلى إحباط التهديدات الرئيسية للنظام الإيراني.

