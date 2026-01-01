الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا مغبراً وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات الصباح تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ودافئا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب في المناطق الجبلية، كما حذرت مرضى الجهاز التنفسي من زيادة تركيز الغبار في الجو.