ويتكوف": فجر جديد في الشرق الأوسط بتسليم آخر رهينة اسرائيلي وترامب ملتزم بالسلام

قال المبعوث الأميركي "ستيف ويتكوف"، اليوم الثلاثاء، إن عودة رفات آخر محتجز إسرائيلي من قطاع غزة تمهد الطريق لمستقبل جديد يسوده السلام لا الحرب.

وأضاف "إنه فجر جديد في الشرق الأوسط"، مؤكداً التزام بلاده "بتحقيق السلام والازدهار المستدامين للجميع في المنطقة".

وأضاف ويتكوف عبر حسابه على منصة "إكس"، عاد جميع الاسرى العشرين الأحياء وجثث جميع الاسرى الثمانية والعشرين الموتى إلى عائلاتهم.. إنجاز تاريخي عظيم لم يكن يتوقعه الكثيرون».

وأردف قوله "الفضل في ذلك يعود إلى العمل الدؤوب الذي بذله كثيرون، خاصة الرئيس دونالد ترمب، الذي يعمل بلا كلل من أجل السلام".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين استعادة جثة آخر الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بعد فحص ما يقرب من 250 جثة في مقبرة بالقطاع.