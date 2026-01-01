كيف تحولت الألعاب في عام 2026 إلى مصدر للدخل المستدام؟

شهد قطاع الوظائف في العقود الماضية تطورًا ملحوظًا، خاصة مع ظهور وظائف مرتبطة بالتقنية من جميع الجوانب، ونجم عن هذا التطور عدد من الوظائف الجديدة التي لم تكن معروفة في السابق، بدءً من الوظائف المرتبطة في صناعة المحتوى الرقمي، مرورًا بوظائف تطوير المواقع وفحصها، وصولًا إلى الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.

من بين القطاعات التي بزغ فجرها وشهدت ولادة وظائف جديدة، قطاع الألعاب الإلكترونية، إذا كان هذا القطاع سابقًا مقتصرًا على مراحل تطوير اللعبة بالبرمجيات، أمام اليوم، ومع ظهور مرحلة جديد من الألعاب الإلكترونية، بات من الطبيعي أن نشهد ولادة وظائف أكثر تعقيدًا في هذا القطاع.

وعلى الرغم من تنوع الوظائف التقليدية المرتبطة بقطاع الألعاب، كالبرمجيات وكتابة النصوص والقصص ورسم الشخصيات، إلا أن هناك وظائف مبتكرة، غير تقليدية يتيح لأي شخص أن يعمل بها مها كانت مهاراته، ويبقى السؤال هنا، هل يمكن أن يتحول قطاع الألعاب الإلكترونية إلى مصدر للدخل المستدام؟

الألعاب الرقمية واقتصاد الترفيه والمراهنات الرياضية

تشهد المراهنات الرياضية نموًا ملحوظًا في منظومة الألعاب الرقمية العالمية، إذ تعتمد المراهنات بشكل كبير على التقنيات الحديثة والبيانات الضخمة، ناهيك عن البث المباشر، وتعزيز تجربة المستخدم التفاعلية.

هذا الارتباط بين الرياضة والألعاب الإلكترونية ساهم في خلق نماذج اقتصادية جديدة قائمة على صناعة المحتوى الرقمي وتعزيز الخدمات المصاحبة لها، بدءً من تحليل المباريات في مرورًا بالمنصات التفاعلية، وصولًا لتوسع سوق الألعاب الرقمية، ومن هنا بزع فجر المراهنات الرياضية لتكون عنصرًا مكملًا لهذا القطاع، بما يعزز من معدلات الانفاق الرقمي، ويخلق المزيد من الفرص في مجالات التكنولوجيا والتقنية والتسويق والدفع الإلكتروني المتنوع، ضمن إطارات واسعة لاقتصادات الترفيه المبتكرة.

العديد من الفرص

يمتاز قطاع الترفيه والألعاب عن غيره من القطاعات التقنية بالسهولة في الوصول إليه، إذ توجد فيه العديد من الفرص التي يمكن للاعبين تحقيق دخل ثابت من خلالها، سواء كان ذلك من خلال تطوير الألعاب أو تعديلها، أو من خلال بث الألعاب بشكل مباشر، مرورًا بصناعة المحتوى المرتبط بهذا المجال، ناهيك عن العمل مع الشركات المطورة والمبرمجة لهذا القطاع، إذا تتيح الشركات إمكانية العمل في العديد من الأقسام، كالعمل في خدمة العملاء، أو الدعم الفني، أو حتى اختبار الألعاب وإدارة مجتمعاته.

بحسب أحدث الدراسات، فقد ساهم قطاع الألعاب بشكل كبير في توليد أكثر من 500 مليار دولار في العام الماضي، مع توقعات بأن يحظى هذا القطاع بمعدل يتجاوز الـ 700 مليار دولار في عام 2029.

بثوث الألعاب في عام 2024

من بين الأجزاء المتنوعة المكونة لقطاعات الألعاب، برز نطاق بث الألعاب مباشرة؛ ليكون خيارًا أكثر مثالية لعدد كبير من المستخدمين والراغبين في تحقيق مدخولات مالية عالية من الألعاب، إذ يتطلب هذا البث مهارات خارقة ودراسة لسنوات طويلة، معتمدة على مهارة اللاعب في البث.

وعند النظر لبثوث الألعاب، فإن هذا القطاع بمفرده ساهم في توليد نحو 15 مليار دولار من الأرباح في العام 2024، وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه الأرباح تأتي على عدة أنماط، سواء كانت من خلال الإعلانات المباشرة مع صناع المحتوى، أو من خلال المكافآت المقدمة من منصات البث، مثل منصات يوتيوب ومنصات تيوتتش، أو من خلال تبرعات مباشرة تمنح لمقدمي البثوث.

هناك العديد من الأمثلة على صانعي محتوى الألعاب والذين كان بمقدورهم تحقيق مدخولات هائلة من بثوث الألعاب، بدءً من اللاعب المشهور نينجا والمعروف بقدرته العالية على بث ألعاب متنوعة، مثل: ألعاب فورتنايت، وكول أوف ديوتي، حيث نجح نينجا في جمع أكثر من نصف مليون دولار شهريًا في عام 2024 من خلال بث محتوى ألعاب.

وعلى الرغم من أن نينجا هو حالة فريدة من نوعها نجحت في تحقيق نجاح كبير في هذا المجال، إلا أن هناك عدد كبير من صناع المحتوى القادرين على تقديم محتوى رائع يمكنهم من تحقيق أرباح عالية شهريًا.

اختبار الألعاب وظيفة مرموقة

تعتبر وظيفة اختبار الألعاب من الوظائف الجديدة المبتكرة وغير المألوفة في قطاع الألعاب، والتي لا يبحث عنها الكثير من الباحثين عن وظائف، ولكنها مطلوبة بشكل كبير في الشركات المبرمجة للألعاب، إذا تكون مسؤولية العامل في هذا القسم تحميل الألعاب وتجريبها بشكل مكثف، من أجل الوقوف عند الأخطاء في الألعاب والعمل على تحسينها بالتواصل مع مبرمجي الألعاب ومهندسيها.

الجدير بالذكر هنا، أن هذه الوظائف عادة ما تتطلب تقنيات بسيطة، مثل المعرفة في البرمجيات واللغات البرمجية للألعاب، بهدف اختبار اللعب بشكل جيد، والجدير بالذكر هنا، يتم توظيف الأشخاص في هذا المجال من خلال توقيعهم على عقود للحفاظ على سرية العمل وخصوصية المعلومات الواردة للموظف، والحفاظ على سرية الشركة وعدم البوح بها أو نشر أي محتوى مرتبط بالألعاب التي يتم اختبارها.

هل تصبح الألعاب مصدر للدخل المستدام؟

للإجابة على هذا السؤال، علينا النظر إلى العديد من الجوانب المختلفة، بدءً من مهارات اللاعبين، ونوع الدخل المادي المرغوب بتحقيقه، مرورًا بالوظيفة ونوعها التي يمكن العمل بها، ولكن في المجمل، يمكن أن تتحول الألعاب إلى وظيفة دائمة، وقد تكون مستقلة تدر دخل مادي إضافي كبير، خاصة في ظل التطور التقني الرهيب والمتسارع لهذ القطاع.

