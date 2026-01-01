القدس: وفاة سيدة ورجل في عناتا جراء غرق منازل بفعل الأمطار

القدس المحتلة / سما /

توفيت صباح اليوم السيدة نجاح مرار (55 عاما) ورجل مسن، خليل فؤاد غيث (67 عاما)، في حي الزيتون ببلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، نتيجة غرق عدد من المنازل إثر تجمع كثيف لمياه الأمطار.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وتجمع المياه داخل المنزل، ما أدى إلى انهيار الجدران وحصار السيدة داخل الغرفة.

وذكرت المعطيات أن المياه اجتاحت منزل السيدة مرار وبلغ منسوبها نحو 150 سم، ما أدى إلى وفاتها، فيما أصيب جارها المسن بجلطة نتيجة الصدمة وهول المشهد، ما أسفر عن وفاته أيضا.

أفادت لجنة الطوارئ في محافظة القدس المتواجدة في المكان بأن نحو تسعة منازل تعرضت للغرق الكامل، الأمر الذي استدعى إخلاء السكان، في وقت لم تفلح فيه محاولات فتح العبارات، قبل أن يتم فتح مسارات بديلة لتصريف المياه للحد من الأضرار، مع توقع تحسن الأوضاع خلال الفترة القريبة.

يأتي هذا الحادث في ظل سوء الأحوال الجوية المستمرة، التي تسببت بأضرار كبيرة في المباني والممتلكات.

وضرب منخفض جوي عميق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى غمر عدد من منازل الأهالي بمياه الأمطار الغزيرة.

وتعاني هذه المناطق من نقص الخدمات وضعف البنية التحتية، الذي تفاقم بفعل سياسات الاحتلال، ما يزيد من هشاشة المنازل ويعرض السكان لمخاطر كبيرة خلال المنخفضات الجوية.