غزة ..قصف جوي ومدفعي بمختلف المناطق وأمواج البحر والرياح تقتلع خيام النازحين

السبت 10 يناير 2026 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة ..قصف جوي ومدفعي بمختلف المناطق وأمواج البحر والرياح تقتلع خيام النازحين



غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ92 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

ونفذ طيران الاحتلال الاسرائيلي غارتين وراء الخط الأصفر شمالي قطاع غزة

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي "الأباتشي" النار شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف صوب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل انه يجري التنسيق لانتشال المواطن زياد ابو هويدي الذي قتله الاحتلال شرق سوق السيارات في حي الزيتون في غزة.

ونفذ طيران الاحتلال غارة جوية على رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال المدينة.

وفي سياق منفصل تعرضت مئات الخيام على شاطيء بحر خان يونس للغرق بعد ان سحبتها امواج البحر، وتمكن الدفاع المدني من نقل المواطنين الى مكان آخر.

كما تعرضت الاف الخيام للاقتلاع بفعل الرياح العاتية التي ضربت القطاع.

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة 14 شهيدا و 17 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 439 شهيدا و1223 مصابا فيما جرى انتشال 688 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71409 شهيدًا 171304 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

