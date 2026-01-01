فنادق ريكسوس مصر تحتفي بليلة رأس السنة 2026 باحتفالات مُذهلة ونجاح بارز في مختلف الوجهات

مصر /سما/

احتفلت فنادق ريكسوس مصر بقدوم العام الجديد 2026 بفعاليات استثنائية حقّقت نجاحاً واسعاً، من خلال سلسلة من حفلات رأس السنة والعروض الفنية الكبرى التي أقيمت في شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والعلمين. وقد تألّقت هذه الاحتفالات بمشاركة نخبة من النجوم العالميين، أبرزهم النجمة الدولية إيفي آدامو، والنجم المصري الكبير هشام عباس، وفرقة جيبسي كينغز بقيادة الفنان العالمي تونينو بالياردو، إلى جانب عروض مميزة لفنانين عالميين مثل كيت لين وفانتوميل ودي جي مايك ويليامز ودي جي فاير بيتس ودي جي دي زينيا ودي جي ميرت أيدين وغيرهم. وقد استقبلت فنادق ريكسوس آلاف الضيوف الذين عاشوا ليلة لا تُنسى من الفن والرقّي والفخامة. كما استقبلت فنادق ريكسوس مصر ضيوفاً من أكثر من خمسين دولة خلال أسبوع رأس السنة، مما يؤكد مكانتها الدولية وقوة حضورها العالمي.

شرم الشيخ: احتفالات مستمرة بطابع فني عالمي وطاقة متجدّدة طوال الأسبوع

برزت شرم الشيخ كوجهة رئيسية لاحتفالات العام الجديد المستمر عبر عروض ضخمة في مختلف فنادق ريكسوس.

في ريكسوس بريميوم سيغيت، استمتع الضيوف بعرض رئيسي أسطوري لفرقة جيبسي كينغز بقيادة تونينو بالياردو، بمشاركة الفنانة العالمية كيت لين والفنان فانتوميل، حيث خلقوا أجواءً موسيقية ملتهبة. وتواصلت السهرة مع عرض قوي أحياه منسق الموسيقى العالمي دي جي مايك ويليامز الذي جذب الحضور حتى الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب عروض لاحقة لعدد من أهم منسقي الموسيقى العالميين.

وفي ريكسوس شرم الشيخ، استمتع الضيوف بعرض رئيسي لفرقة براند نيو باند، ثم عرضٍ مميز قدّمه دي جي فاير بيتس وسط أجواء ليلية خلابة. واستمرت الاحتفالات مع سلسلة من عروض الدي جي التي رافقت الضيوف في جلسات الغروب وسهرات الليالي المفتوحة.

أما ريكسوس راداميس شرم الشيخ فقدّم سهرة راقية جمعت بين الأناقة والإيقاع الحيوي، حيث أحيا العرض الرئيسي كل من فرقة كوت دازوروشيبوي، تلاهما عرض غامر قدّمته منسقة الموسيقى دي جي دي زينيا.وكان من أبرز فعاليات شرم الشيخ الحفل الحيّ الحصري للنجمة اليونانية العالمية إيفي آدامو، الذي جمع ضيوف جميع فنادق ريكسوس في احتفال واحد مميز.

كما شارك سويس أوتيل شرم الشيخ بسهرة رأس السنة من خلال عرض موسيقي رائع قدّمته فرقة كلابس شو باند داخل أجواء راقية ومبهجة.

الغردقة: احتفالات مُفعمة بالحيوية على شواطئ البحر الأحمر

استقبل ريكسوس بريميوم مكاديش للأجنحة والفلل العام الجديد باحتفال مميز بدأ بعرض رئيسي قدّمته فرقة توب هِت باند، تلاه عرض موسيقي ضخم لمنسق الموسيقى العالمي دي جي ميرت أيدين، الذي أبقى الأجواء الاحتفالية مشتعلة حتى ساعات الصباح الأولى. واستمرت العروض والفعاليات طوال الأسبوع لضمان تجربة ترفيهية متكاملة للضيوف.

الإسكندرية والعلمين: احتفالات راقية بطابع البحر المتوسط

استضاف فندق ريكسوس منتزه الإسكندرية واحدة من أكثر حفلات رأس السنة انتظاراً. أحيا الحفل النجم المصري المحبوب هشام عباس، وقدّم أشهر أغانيه بمشاركة كل من الفنانة ساندي والفنان عمرو جابر. وشمل الاحتفال عشاء غالا فاخر من إعداد نخبة من طهاة ريكسوس، إلى جانب عروض موسيقية مباشرة وأنشطة خاصة للأطفال، مما خلق أجواء راقية تناسب جميع أفراد العائلة.

وفي ريكسوس العلمين، تمّ استقبال العام الجديد بأمسية ساحلية أنيقة تضمّنت عروضاً فنية راقية وتجارب طعام فاخرة وخدمات ضيافة استثنائية، ضمن أجواء متوسطية مميزة تجمع بين الفخامة والهدوء.

قال السيد أركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر: "إن النجاح الكبير الذي حقّقته احتفالات رأس السنة يُعبّر عن التزامنا بتقديم تجارب فريدة تجمع بين الفخامة والترفيه والموسيقى العالمية. لقد سعدنا بتقديم عروض ضخمة لنجوم عالميين مثل جيبسي كينغز وإيفي آدامو وهشام عباس، واستقبال ضيوفٍ من أكثر من خمسين دولة. كان احتفالاً عالمياً بامتياز وبأسلوب ريكسوس المعروف."

وبفضل الإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي واستمرار الفعاليات لما بعد ليلة رأس السنة، أثبتت فنادق ريكسوس مصر مجدداً أنها الوجهة الأولى للاحتفالات الفاخرة والبرامج الفنية في المنطقة.