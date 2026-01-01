القناة 12 العبرية : الجيش الإسرائيلي يعلن جاهزيته لعملية واسعة في لبنان

القدس المحتلة/سما/

كشفت الدوائر العسكرية في اسرائيل استعداد الجيش لشنّ عملية واسعة النطاق في لبنان.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية ينتظر الجيش حاليًا قرارًا من القيادة السياسية بشأن التحرك ضد حزب الله في لبنان، ويؤكد استعداده لأي عملية واسعة النطاق.

ترى المؤسسة العسكرية أن إضعاف حزب الله شرطٌ أساسيٌّ لتمكين الحكومة اللبنانية من نزع سلاحه والتحرك نحو تسوية سياسية.

يؤكد الجيش الإسرائيلي أن الجاهزية العملياتية قد اكتملت على المستويين الدفاعي والهجومي، وتم تقديم العديد من الخطط التشغيلية للمستوى السياسي، ذات نطاق متفاوت - من زيادة الضغط العسكري المركز إلى تدابير أوسع.

وسيتم اتخاذ القرار بشأن المخطط المختار من قبل الكابنيت تقول القناة العبرية وسيتأثر بمزيج من الاعتبارات التشغيلية والسياسية، والتنسيق مع الأمريكيين.

تعتقد إسرائيل أن الحكومة اللبنانية لا تحرز تقدماً فعلياً في نزع سلاح حزب الله، على الرغم من التصريحات العلنية حول هذا الموضوع.

ينظر الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة اللبنانية وحزب الله كعاملين مترابطين، ويعتقد أنه بدون كسر المعادلة بينهما، لن يكون هناك تغيير حقيقي في الواقع الأمني في الشمال.

ونظراً لعدم إحراز أي تقدم، فإن الجيش يستعد أيضاً لاحتمالية الانتقال إلى سيناريو هجومي أوسع نطاقاً، إذا لم تنضج الخطوة السياسية.

تؤكد مصادر عسكرية في تل ابيب أن سلوك حزب الله والحكومة اللبنانية سيكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان سيتم التحرك ومتى.

الرسالة التي يتم نقلها من تل أبيب هي أن إسرائيل جادة في نواياها، ولن تكتفي بالتصريحات دون تغيير في الوضع على الأرض.