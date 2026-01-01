القدس المحتلة / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد شابين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جراء تواصل اعتداءات الاحتلال على طول مناطق شرق قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

تصعيد في ارهاب المستوطنين المنظم بالضفة.. إصابات واعتداءات واقتحام مسجد

مصطفى يبحث مع وزير خارجية اسبانيا آخر التطورات وتعزيز العمل المشترك

61 عاما على شعلة الثورة شعلة فتح.. ولم تنطفئ في وعي الأجيال

سلامة يتوجه إلى إسبانيا منتصف الشهر الجاري لبحث الإفراج عن أموال المقاصة وإعمار غزة

وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون بإدخال فوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة

أنجلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة

منظمات دولية غير حكومية: الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ستعيق العمل الإنساني في غزة والضفة

الأردن يدين قرار الاحتلال سحب صلاحيات في الحرم الابراهيمي من بلدية الخليل

"الأيام":

إصابات جراء اعتداءات استيطانية واسعة ومواطنون يتصدون لهجوم على أطراف قرية فرخة

القطاع: شهيدان وإصابات في غارات عنيفة وقصف مدفعي

53 منظمة دولية غير حكومية: الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ستعيق العمل الإنساني

إصابة شاب برصاص الاحتلال في الظاهرية

وزير إسرائيلي: غزة والضفة لنا والفلسطينيون ضيوف

القدس: أكثر من 130 مواطنا في سلوان يواجهون إخلاء وشيكا

تورك: المقترحات التشريعية بشأن عقوبة الاعدام بحق الفلسطينيين يجب إسقاطه

"القدس":

مئات الخيام تغرق بمياه الأمطار

شهيدان في خان يونس وتشييع أم وطفلها قضيا باحتراق خيمة

53 منظمة دولية تحذر من عواقب إنسانية كارثية جراء إلغاء إسرائيل تراخيص منظمات إغاثية في فلسطين

أمير قطر يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع ولي العهد السعودي ورئيس الامارات

سلامة يتوجه إلى إسبانيا منتصف الشهر لبحث الإفراج عن أموال المقاصة

المستوطنون يهاجمون المنازل في فرخة وخلايل اللوز