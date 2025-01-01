  1. الرئيسية
العثور على جثة الشاب تامر الزغارنة الذي جرفته السيول في النقب

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

عُثر صباح اليوم، الثلاثاء، على جثة الشاب تامر نادر سرحان الزغارنة من قرية الرماضين الذي جرفته السيول في "وادي ميتار" بمنطقة النقب، في أعقاب موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة في البلاد خلال الساعات الأخيرة، أمس الإثنين.

وتواجد في مكان انتشال جثة الزغارنة عدد من طواقم الإنقاذ والطواقم الطبية وقوات الشرطة بالإضافة إلى عدد كبير من المتطوعين العرب.

وأفادت مصادر محلية بأنه بعد أن أعلنت طواقم الإنقاذ عن توقف أعمال البحث في العاشرة ليلا تقريبا، اجتمع عدد من المتطوعين واستمروا بالبحث حتى ساعات متأخرة من الليل، وقد تم العثور على جثة المفقود صباح اليوم، واستُدعيت طواقم الطوارئ إلى المكان قرب بئر السبع.

وقال المتحدث باسم "سلطة الإطفاء والإنقاذ" إن "طواقم الإطفاء والإنقاذ تمكنت من العثور على الشخص الذي فقدت آثاره في منطقة بئر السبع جراء سيول الأمطار".

وأفاد متحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في تمام الساعة 8:21، ورد بلاغ إلى خط الطوارئ 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة النقب، يفيد بالعثور على شاب فاقدًا للوعي بالقرب من بئر السبع. وأفاد مسعفو نجمة داود الحمراء أن الشاب يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا ولا تظهر عليه أي علامات حياة، وأقروا وفاته".

وسادت حالة من الحزن والأسى في منطقة النقب، وخصوصا بين أتراب الشاب، بعد العثور عليه وإقرار وفاته.

