المفوض العام للأونروا: طقس الشتاء القاسي يفاقم معاناة مستمرة لأكثر من عامين في غزة

الإثنين 29 ديسمبر 2025 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفوض العام للأونروا: طقس الشتاء القاسي يفاقم معاناة مستمرة لأكثر من عامين في غزة



غزة / سما /

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن طقس الشتاء القاسي في قطاع غزة يفاقم معاناة مستمرة لأكثر من عامين، جراء الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وأوضح لازاريني، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية أن "المزيد من الأمطار" في القطاع، تعني "المزيد من البؤس واليأس والموت".

وأفاد بأن "طقس الشتاء القاسي يفاقم معاناة لأكثر من عامين" في غزة، حيث يعيش السكان في "خيام بالية وغارقة بالمياه، وسط الأنقاض".

وأكد لازاريني أن "مساعدات الإغاثة لا تصل بالكمية المطلوبة".

وأشار إلى أن الأونروا بإمكانها مضاعفة جهود الإغاثة في حال السماح بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي السياق ذاته، قالت الحكومة الفلسطينية إن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين، في ظل الظروف الجوية القاسية.

وأوضحت غرفة العمليات الحكومية، في بيان أن المنخفض الجوي الحالي تسبب بغرق وتطاير آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، ما فاقم حالة الطوارئ الإنسانية.

ومنذ السبت، يتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي قطبي هو الثالث من نوعه منذ بدء موسم الشتاء، مصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وتتواصل الأزمة الإنسانية بغزة، رغم انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم تشهد هذه الأزمة تحسنا ملحوظا بسبب تنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بما فيها مواصلة إغلاق المعابر، وعدم إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية، والإغاثية، والطبية، ومواد الإيواء والبيوت المتنقلة.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

