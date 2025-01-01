حيفا : رحيل القائد والمناضل عصام مخول رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام

حيفا/سما/

غيّب الموت صباح يوم الجمعة، القائد والمناضل الوطني والأممي، عصام مخول، رئيس الجبهة الديقراطية للسلام والأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الإسرائيلي، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد مسيرة نضالية طويلة حافلة بالعطاء والعمل السياسي، كرّس خلالها حياته دفاعًا عن قضايا شعبه وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية.

وأفادت مصادر مقربة أن مخول كان قد نُقل إلى المستشفى إثر أزمة قلبية حادة تعرّض لها قبل أربعة أيام.

ويُعد عصام مخول من أبرز الشخصيات السياسية العربية في الداخل الفلسطيني، حيث شغل عضوية الكنيست في السابق، وتولى منصب السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكان له حضور بارز في العمل السياسي والوطني لسنوات طويلة.