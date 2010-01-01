  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 244 وتعتقل الشيخ صياح الطوري

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 244 وتعتقل الشيخ صياح الطوري



القدس المحتلة/سما/

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ244، وتركتهم دون مأوى في ظل الشتاء والبرد القارس، وذلك بحماية من الشرطة والوحدات التابعة لها، ضمن سياسة متواصلة لاقتلاع وتهجير القرية مسلوبة الاعتراف.

وقال عزيز صياح الطوري وهو ناشط اجتماعي من سكان القرية  إن "سلطات الهدم معززة بقوات من الشرطة اقتحمت القرية صباح اليوم، ووهدمت المساكن والخيام، كما اعتقال والدي الشيخ صياح الطوري".

وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وهدمتها في المرة السابقة يوم 28 تموز/ يوليو 2025.

الأكثر قراءة اليوم

الضغط حول "اليوم التالي" في غزة يتصاعد .. معاريف : إسرائيل تدرس دوراً تركياً في القطاع بشروط ..

7 أكتوبر قدم فرص كبيرة ..كاتس يتعهد : لن ننسحب أبدا من غزة وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع

“بن غفير” في تصريح صادم: 100 طبيب إسرائيلي تطوعوا لإعدام أسرى فلسطينيين ولا يوجد عذر لعدم تطبيق العقوبة

الجيش الإسرائيلي يزعم: عشرات الآلاف من الحوثيين يستعدون للهجوم من دول الجوار

تركيا ترد على تصريحات نتنياهو:"نهج الهستيري" لحكومة الدماء والدموع والابادة في تل أبيب

الموساد يختطف ضابطًا لبنانيًا مرتبطًا بقضية الطيار الاسرائيلي رون أراد

تركيا : مصرع رئيس أركان الجيش الليبي و3 عسكريين في حادث سقوط طائرة قرب أنقرة..

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : نتنياهو يتحدى واشنطن ويشترط نزع سلاح حماس للبدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة

نيويورك تايمز: سياسات نتنياهو تقوض مساعي واشنطن للتهدئة والتسويات في الشرق الاوسط ..

الجهاد الإسلامي: يمكن التفاوض على تجميد السلاح وليس تسليمه

الأمير تركي الفيصل مجدداً : لا تطبيع مع إسرائيل دون دولة فلسطينية

VQYWNTNGLC

تركيا : مصرع رئيس أركان الجيش الليبي و3 عسكريين في حادث سقوط طائرة قرب أنقرة..

الاتصالات الفلسطينية