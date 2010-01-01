السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 244 وتعتقل الشيخ صياح الطوري

القدس المحتلة/سما/

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ244، وتركتهم دون مأوى في ظل الشتاء والبرد القارس، وذلك بحماية من الشرطة والوحدات التابعة لها، ضمن سياسة متواصلة لاقتلاع وتهجير القرية مسلوبة الاعتراف.

وقال عزيز صياح الطوري وهو ناشط اجتماعي من سكان القرية إن "سلطات الهدم معززة بقوات من الشرطة اقتحمت القرية صباح اليوم، ووهدمت المساكن والخيام، كما اعتقال والدي الشيخ صياح الطوري".

وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وهدمتها في المرة السابقة يوم 28 تموز/ يوليو 2025.