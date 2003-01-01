الدولار الأمريكي يتجه لأسوأ أداء سنوي منذ أكثر من عقدين

رام الله/سما/

يتجه الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، لتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، في ظل تصاعد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيملك هامشاً أوسع لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، حتى مع اتجاه بعض البنوك المركزية العالمية الأخرى إلى تشديد سياساتها النقدية.

وواصل الدولار تراجعه في التعاملات الآسيوية، إذ لم تنجح القراءة القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في تغيير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، ما عزز التقديرات بإجراء خفضين إضافيين للفائدة خلال العام المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس» ديفيد ميريكل إن التوقعات تشير إلى خفضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة إلى ما بين 3% و3.25%، مع ميل المخاطر نحو الانخفاض في ظل تباطؤ معدلات التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 97.767 نقطة مقابل سلة من العملات، ويتجه لتسجيل خسارة سنوية بنحو 9.9%، وهي الأكبر منذ عام 2003.

وعانى الدولار عاماً متقلباً، تأثر فيه بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ساهمت في زعزعة الثقة بالأصول الأميركية في وقت سابق من العام، إلى جانب المخاوف التي أثارها تنامي نفوذ ترامب على الاحتياطي الاتحادي بشأن استقلالية البنك المركزي.

في المقابل، واصل اليورو مكاسبه مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، محققاً ارتفاعاً سنوياً يتجاوز 14%، وهو أفضل أداء له منذ عام 2003. كما ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار، محققاً مكاسب سنوية بلغت 8.4%.

