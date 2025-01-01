  1. الرئيسية
بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل



غزة/سما/

قدمت بلجيكا، الثلاثاء، طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

المحكمة، وهي أعلى جهاز قضائي بالأمم المتحدة، قالت في بيان الثلاثاء إن بلجيكا قدمت رسميا اليوم إعلانا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وأفادت بلجيكا، في الطلب، بأن تدخلها يركز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفقا للمحكمة (مقرها مدينة لاهاي بهولندا).

وتولي بلجيكا، التي اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، اهتماما خاصا للمادة الثانية، وتحديدا في ما يتعلق بتفسير "النية المحددة" اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية. ودعت المحكمة كلا من جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخل بلجيكا، وفقا للمادة 83 من النظام الداخلي للمحكمة.

