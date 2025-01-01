  1. الرئيسية
اقتحامات واعتقالات بالضفة وهدم منزل الشهيد مالك سالم في بزاريا

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات بالضفة وهدم منزل الشهيد مالك سالم في بزاريا



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وفي شمال الضفة، شرعت جرافات الاحتلال بهدم منزل عائلة الشهيد مالك إسماعيل سالم في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس، بعد اقتحام البلدة وإغلاق مداخلها والطريق الواصل بين جنين ونابلس، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية. وكان الشهيد سالم قد ارتقى برصاص الاحتلال في العاشر من تموز/يوليو 2025 جنوب بيت لحم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وثابت قدومي ووالدهما الأسير المحرر محمود قدومي وعمهما محمد قدومي، خلال اقتحام بلدة جيوس شرق المحافظة.

كما خلفت قوات الاحتلال دمارا واسعا داخل منازل داهمتها في قرية بيت إيبا غرب نابلس وبلدة عتيل شمال طولكرم. واعتقلت خمسة شبان خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، إلى جانب تنفيذ حملة اعتقالات ومداهمات متواصلة في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها قرية بيت إيبا، كما اعتقلت الفتى جاد الصوالحي عقب تسلل وحدة خاصة إلى منزله قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي جنوب الضفة، اعتقل شاب عقب مداهمة منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل، في إطار استمرار حملات الاقتحام والاعتقال في مختلف المناطق.

