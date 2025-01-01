تركيا : مصرع رئيس أركان الجيش الليبي و3 عسكريين في حادث سقوط طائرة قرب أنقرة..

سما / وكالات /

لقي رئيس أركان الجيش الليبي، محمد علي الحداد، وأربعة مسؤولين كبار آخرين مصرعهم في حادث تحطم طائرة .

وأكد وزير الداخلية التركي مساء الثلاثاء انقطاع الاتصال بالطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي في غرب البلاد، محمد علي الحداد، وأربعة مسؤولين كبار آخرين. وأكد الوزير لاحقاً أن فرق البحث التركية عثرت على حطام الطائرة.

في وقت سابق من اليوم، التقى الحداد بكبار المسؤولين العسكريين الأتراك في أنقرة، بعد أن تلقى دعوة من نظيره التركي، الجنرال سلجوق بايراكتار أوغل.

صرح رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الضبية بأنه "ينعى وفاة" الحداد، وأكد وفاة كبار المسؤولين الذين كانوا معه، بمن فيهم رئيس القوات البرية، ورئيس إدارة الإنتاج الحربي، ومستشار رئيس الأركان.

وقال الوزير التركي، عبر منصة إكس، إن الطائرة أقلعت ​في ‌الساعة 1710 بتوقيت جرينتش قبل انقطاع الاتصال اللاسلكي معها في ‌الساعة 1752بتوقيت جرينتش، مشيرا إلى أنها كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة، ولكن انقطع التواصل بعد ذلك.

من جهتها أفادت قناة (إن.تي.في) التركية ابفقدان ⁠إشارة الاتصال اللاسلكي لطائرة ​خاصة يُعتقد أنها ‍كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي فوق ⁠العاصمة التركية أنقرة، وأن بيانات لتتبع

الرحلات الجوية أظهرت تحويل مسار الرحلات الجوية بعيدا عن ​مطار "أسن بوغا" في ‌أنقرة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من هذا ‌الأسبوع عن زيارة رئيس الأركان ‌الليبي إلى ⁠أنقرة، مشيرة إلى أنه التقى بنظيره التركي وعدد من القادة ‌العسكريين.