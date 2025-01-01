  1. الرئيسية
كاتس يتراجع عن تصريحات احتلال غزة والاستيطان بها بعد "ضغوط أميركية"

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يتراجع عن تصريحات احتلال غزة والاستيطان بها بعد "ضغوط أميركية"



القدس المحتلة / سما/

 تراجع وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، عن تصريحاته بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال في بيان، إن ⁠الحكومة الإسرائيلية ​لا ‌تنوي إقامة مستوطنات في غزة.

جاء تراجع كاتس، بعد ساعات من إفادته، خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أبداً بشكل كامل من غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن ضغوطاً أميركية وراء التراجع، موضحةً أن مسؤولاً أميركياً في مقر التنسيق العسكري المدني الذي تقوده واشنطن ويعمل من جنوب إسرائيل، قال إن «الأميركيين أبدوا غضبهم من تصريحات كاتس، وطالبوا بتوضيحات لأنها تتعارض مع خطة ترمب، مما دفع الوزير لإصدار توضيح».

وأكد المسؤول الأميركي أنه "من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من خطة ترمب... الولايات المتحدة غير مستعدة لاستيطان إسرائيلي جديد في القطاع".

وفي تصريحاته الأولى، تذرَّع كاتس بأن الجيش ‍لن ‍ينسحب بالكامل ‍أبداً من قطاع غزة، وذلك لأسباب أمنية، ​وأنه سيتم إنشاء وحدة ⁠عسكرية مدنية مشتركة في القطاع الفلسطيني.

