  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يتحدى ويعلن عن زيارة محتملة لنيويورك وسط تهديدات بالاعتقال

الأحد 21 ديسمبر 2025 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتحدى ويعلن عن زيارة محتملة لنيويورك وسط تهديدات بالاعتقال



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم زيارة مدينة نيويورك قريبا، رغم تهديدات بالاعتقال في حال قدومه.

ويأتي هذا التصريح بعد أسابيع من دعوة عضوة مجلس بروكلين إينا فيرنيكوف لنتنياهو لزيارة نيويورك في الأول من يناير، يوم تنصيب عمدة المدينة المنتخب زهران ممداني.

وفي رسالته، كتب نتنياهو: “على الرغم من أنني لن أتمكن من الحضور في ذلك اليوم، أؤكد لكم أنني سأزور نيويورك قريبا، وأود جدا أن أراكم في ذلك الوقت”.

وأعربت فيرنيكوف، لصحيفة “نيويورك بوست”، عن حماسها وقالت إنها تتوقع أن “يفقد ممداني صوابه” عند وصول نتنياهو إلى المدينة، مشيرة إلى أن عمدة نيويورك “ليس لديه السلطة القانونية لاعتقال رئيس وزراء دولة إسرائيل القائم.”

واتهمت ممداني بالكذب من أجل لفت الانتباه أو لكونه “غير كفء بما يكفي لإجراء بحث بسيط على غوغل”، مضيفة: “أتطلع لرؤية بنيامين نتنياهو في نيويورك، وسيكون المجتمع اليهودي سعيدا باستقباله وسط تصاعد الكراهية المعادية للسامية هنا وفي العالم”.

ومن جانبه، أعلن ممداني أنه سيوجه شرطة نيويورك لاعتقال نتنياهو إذا زار المدينة مرة أخرى، مستندا إلى مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 2024 بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

خيارات “قاسية” تنتظر الفلسطينيين.. اتصالات مكثفة لدفع اتفاق وقف النار في غزة إلى المرحلة الثانية ونتنياهو يضع العقبات

لن نسمح لك بتشويه سمعة ترامب ..نتنياهو أمام اختبار النفوذ الأمريكي في غزة

محطة أمريكية : عصابات مسلحة ترفع راية "اليوم التالي" في قطاع غزة ..

مصر تحسم الجدل رسمياً حول لقاء السيسي ونتنياهو في واشنطن

ويتكوف : اتفاق مصري قطري تركي أميركي على دعم تشكيل مجلس السلام كإدارة انتقالية

إيران تتحدث عن إعدام أحد العملاء المرتبطين بـ “الموساد” .. هذه كانت مهمة “عقيل كشاورز”

رئيس المخابرات التركية يبحث مع قيادة حماس المرحلة الثانية من خطة غزة

الأخبار الرئيسية

ويتكوف

وجهة سياحية فاخرة.. خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط

ترامب ونتنياهو في ميامي لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

واشنطن : السعي لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق غزة سيستغرق فترة طويلة

فيدان يتحدث عن "تفاهمات مبشرة" خلال اجتماع ميامي.. ماذا بشأن إعادة الإعمار؟

غزة.. الاحتلال يواصل اطلاق النار على طول الخط الأصفر وانهيار مزيد من المنازل

الاتصالات الفلسطينية