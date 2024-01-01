نتنياهو يتحدى ويعلن عن زيارة محتملة لنيويورك وسط تهديدات بالاعتقال

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم زيارة مدينة نيويورك قريبا، رغم تهديدات بالاعتقال في حال قدومه.

ويأتي هذا التصريح بعد أسابيع من دعوة عضوة مجلس بروكلين إينا فيرنيكوف لنتنياهو لزيارة نيويورك في الأول من يناير، يوم تنصيب عمدة المدينة المنتخب زهران ممداني.

وفي رسالته، كتب نتنياهو: “على الرغم من أنني لن أتمكن من الحضور في ذلك اليوم، أؤكد لكم أنني سأزور نيويورك قريبا، وأود جدا أن أراكم في ذلك الوقت”.

وأعربت فيرنيكوف، لصحيفة “نيويورك بوست”، عن حماسها وقالت إنها تتوقع أن “يفقد ممداني صوابه” عند وصول نتنياهو إلى المدينة، مشيرة إلى أن عمدة نيويورك “ليس لديه السلطة القانونية لاعتقال رئيس وزراء دولة إسرائيل القائم.”

واتهمت ممداني بالكذب من أجل لفت الانتباه أو لكونه “غير كفء بما يكفي لإجراء بحث بسيط على غوغل”، مضيفة: “أتطلع لرؤية بنيامين نتنياهو في نيويورك، وسيكون المجتمع اليهودي سعيدا باستقباله وسط تصاعد الكراهية المعادية للسامية هنا وفي العالم”.

ومن جانبه، أعلن ممداني أنه سيوجه شرطة نيويورك لاعتقال نتنياهو إذا زار المدينة مرة أخرى، مستندا إلى مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 2024 بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة.