الشرطة تقبض على "هكر فلسطين" في رام الله بعد ملاحقة استمرت 5 سنوات

رام الله/سما/

صرح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات بأن قوة من فرع المباحث العامة، وفرع مكافحة المخدرات، تساندها قوة من الشرطة الخاصة، والأجهزة الأمنية، وفي عملية نوعية تمكنت من القبض شخص مشتبه به بالنصب والاحتيال ولقب نفسه "بهكر فلسطين".

واضاف ارزيقات "ان المشتبه به اتخذ من إحدى مناطق شمال مدينة رام الله مركزاً له، وتخفى فيه وهو مطلوب للقضاء منذ أكثر من 5 سنوات، ومطلوب للشرطة في عدة محافظات على قضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني وغيرها، وضبطت القوة بحوزته عشرات الشرائح والأجهزة الخلوية التي كان يستخدمها للإيقاع بضحاياه.

وأكد العميد ارزيقات، بأنه تم التحفظ على المقبوض عليه لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وناشد العميد ارزيقات، المواطنين بعدم التوجه لمن يدعون بأنهم هكر ويستطيعون حل الإشكاليات الإلكترونية، والطريقة الأسلم هي بالتوجه لدائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي تعمل على معالجة القضايا بسرية وحرفية، وقد تمكنت من حل وإنجاز ما نسبته 67% من مجمل القضايا التي تلقتها منذ بداية العام.

ودعا جميع المواطنين الذين تعرضوا لعمليات احتيال أو ابتزاز من قبله أو دفع أموال له، بالتوجه إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة، مع التأكيد على الحفاظ على السرية التامة وحماية حقوق المشتكين.