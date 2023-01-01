ترامب : اسرائيل واللوبي اليهودي يفقدان قوتهما في واشنطن

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي ترامب يوم الثلاثاء خلال الحفل السنوي للبيت الأبيض بمناسبة عيد الحانوكاه اليهودي. والقاه امام قادة المجتمع اليهودي الاميركي ان اللوبي المؤيد لاسرائيل فقد قوته في واشنطن..

الحضور الاميركي اليهودي كان بمجمله من المجتمع اليهودي اليميني المؤيد لحكومة نتنياهو وسياسات الابادة الجماعية والتطهير العرقي.

ترمب قال في خطابه أن إسرائيل و"اللوبي اليهودي" فقدا نفوذهما في واشنطن وأن الكونغرس "أصبح معادياً للسامية".

وحذر ترمب من أن المجتمع اليهودي وحلفاءه "عليهم أن يكونوا حذرين للغاية لأن أموراً سيئة تحدث" لليهود وللمكانة العالمية لإسرائيل، مستشهداً بالهجوم على احتفال عيد الحانوكاه في سيدني بأستراليا وبما اسماه إنكار هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وقال ترامب: "ترون ما يحدث في أستراليا. أو 7 أكتوبر، ماذا عن 7 أكتوبر؟ ثم لديك أشخاص ينكرون حدوث ذلك أصلاً. ماذا عن الأشخاص الذين ينكرون، مثل إنكارهم للهولوكوست".

وبالإشارة إلى فيديو عرض على المشرعين ومسؤولين ، قال ترامب: "رأيت شريطاً – أتمنى لو لم أره أبداً. في الحقيقة، أتمنى لو لم أره أبداً.لا يمكن إنكار ما حدث في 7 أكتوبر لكنهم بعد ذلك سيقولون لا أعرف إذا كانوا يصدقون ذلك. لا أعتقد أنهم يصدقونه".

وتابع: "عليكم أن تكونوا حذرين للغاية للغاية. تحدث أمور سيئة ونحن لن نسمح بحدوث ذلك بينما أنا رئيس. وزارة العدل وهارميت [ديولون، مساعدة النائب العام للحقوق المدنية في وزارة العدل]، لن نسمح بحدوث ذلك، ولكن من فضلكم، من فضلكم كونوا يقظين وحذرين لأن لديكم بعض الأشخاص السيئين الآن في الكونغرس".

تحدث الرئيس عن التغيرات في الموقف السياسي لإسرائيل في الولايات المتحدة والعدد المتزايد للناقدين لإسرائيل في واشنطن، مشيراً إلى علاقة والده المتوفى بالمجتمع اليهودي في نيويورك، وهو شيء ذكره خلال الخطاب. أخبر ترامب الحضور كيف نشأ هو وإخوته "نحن نحترم اليهود ونحبهم. تعلمون، لا تفكرون حتى في الأمر في بروكلين وكوينز".

وقال ترامب: "إذا عدتم 10 أو 12 أو 15 سنة على الأكثر، كان أقوى لوبي في واشنطن هو اللوبي اليهودي. كانت إسرائيل. هذا لم يعد صحيحاً. عليكم أن تكونوا حذرين للغاية... لديكم كونغرس على وجه الخصوص أصبح معادياً للسامية. لديكم ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز بالإضافة لثلاثة آخرين، لديكم هؤلاء الأشخاص. إلهان عمر (النائبة المسلمة)، هي تكره اليهود. عليكم أن تكونوا حذرين للغاية لأنه كان هناك تغيير كبير".

وأضاف: "كان والدي يقول لي: أقوى لوبي موجود في هذا البلد هو اللوبي اليهودي. إنه اللوبي الإسرائيلي. لم يعد الأمر كذلك الآن. لديكم الكثير من الناس في طريقكم... لديكم الكثير من الناس الذين لا يريدون مساعدة إسرائيل. لديكم الكثير من الناس في الكونغرس لا يحبون إسرائيل. لديكم الكثير من الناس في الكونغرس الذين... بطريقة ما يكرهون إسرائيل. يكرهون إسرائيل".

اعترف ترامب أن إعادة الاصطفاف ضد إسرائيل وإدراج المجتمع اليهودي الأمريكي في السياسة المحلية فاجأته.

وشرح : "إذا أخبرتموني قبل 15 عاماً أن ذلك ممكن، لكنت قلت: مستحيل، مستحيل أن يكون ذلك ممكناً، لكنه يحدث، ومن الواضح أنه يزداد سوءاً تدريجياً... أقل في مجلس الشيوخ، لكن مجلس الشيوخ بدأ أيضاً. تلمحون، تعرفون؟ عندما أكون في الغرف الخلفية أتحدث إلى الناس، تلمحون إلى تصريحات تقولون:لذا علينا أن نكون، علينا أن نكون حذرين للغاية، لأن أموراً سيئة تحدث".

كان من بين أعضاء الكونغرس الحاضرين أثناء حديث الرئيس: جوش جوثيمر (ديمقراطي عن نيوجيرسي)، وجاريد موسكويتز (ديمقراطي عن نيوجيرسي)، وبول جوسار (جمهوري عن أريزونا)، وديفيد كاستوف (جمهوري عن تينيسي)، وروني جاكسون (جمهوري عن تكساس)، ومايك لولر (جمهوري عن نيويورك)، وماكس ميلر (جمهوري عن أوهايو)، وكريج جولدمان (جمهوري عن تكساس)، وراندي فاين (جمهوري عن فلوريدا). ومن بين مسؤولي الإدارة الحاضرين: وزير التجارة هوارد لوتنيك؛ وسكرتير طاقم البيت الأبيض ويل شارف؛ والحاخام يهودا كابلون، مرشح إدارة ترامب لمنصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية؛ وهارميت ديولون.

وُشوهد في الاجتماع أيضاً: المانحة الكبيرة للحزب الجمهوري ميريام أدلسون؛ ومقدم فوكس نيوز مارك ليفين؛ ومورت كلاين رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية؛ ونورم كولمان الرئيس الوطني لائتلاف الجمهوريين اليهود؛ والرئيس التنفيذي للائتلاف مات بروكس؛ والرئيس التنفيذي للمجلس الإسرائيلي الأمريكي إيلان كار؛ ورجل الأعمال ومقدم البرامج الإذاعية من نيويورك جون كاتسيماتيديس؛ والمراسلة اليمينية المتطرفة لورا لومر؛ وخبير القانون الدستوري ألان ديرشوفيتز؛ ومبعوث البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط جايسون جرينبلات؛ وأفي بيركويتز، المستشار السابق في البيت الأبيض خلال إدارة ترامب الأولى؛ والرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية تيد دويتش؛ وأمين خزانة أوهايو السابق جوش ماندل؛ والصحفي دوغلاس موراي؛ ويوسي فارو من حركة حباد؛ ومتحدثة اللجنة الوطنية الجمهورية ليز بيبكو؛ ومقدم البرامج الإذاعية سيد روزنبرغ؛ والمغني الرابر كوشا ديلز؛ وعمدة بوكا راتون سكوت سينجر.

شاهد مايكل بورنشتاين وجيري وارتسكي، وهما ناجيان من الهولوكوست كانا حاضرين، ترامب يلقي كلمته من مقدمة الحضور.

دعا ترامب عدة ضيوف على المنصة لتقديم رسائل قصيرة خاصة بهم، بما في ذلك أدلسون، وليفين، وروزنبرغ، وبيبكو. قالت أدلسون، التي أشار ترامب إلى أنها من أكبر المانحين في دورة 2024، للحضور إنها تحدثت إلى ديرشوفيتز خلال الحدث حول الجدوى الدستورية لترشح ترامب لفترة ثالثة. قالت أدلسون لترامب: "قلت:لذا، يمكننا فعلها. فكروا في الأمر"، مما أثار تصفيق الحاضرين.