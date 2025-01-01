الشاباك يوقف عاملا أجنبيا من روسيا بتهمة التجسس لصالح إيران

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي اليوم (الجمعة) أنه قدم لائحة اتهام ضد عامل أجنبي من روسيا يعمل في إسرائيل للاشتباه بتنفيذ مهام لصالح أجهزة استخبارات إيرانية

المهام المتهم بها المعتقل تشمل تصوير بنى تحتية وسفن في الموانئ المحلية مقابل مبالغ مالية دفعها له مشغله الإيراني الذي يعرف باسم "رومان".

بحسب لائحة الاتهام، قام فيتالي زبياغينتسيف بتصوير موانئ ومصافي نفط مختلفة مقابل أجر. وأفادت النيابة العامة أنه أُلقي القبض عليه في وقت سابق من هذا الشهر أثناء توجهه لتصوير قاعدة رامات دافيد الجوية. وكان قد أقام في إسرائيل لمدة سبع سنوات وعمل كعامل نظافة في دار أوبرا تل أبيب.

ويواجه زبياغينتسيف تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتسريب معلومات إلى العدو، وذلك بعد أن كانت له اتصالات طويلة الأمد مع مسؤولين إيرانيين وزوّدهم بمعلومات استخباراتية حساسة.

وخلال استجوابه، اعترف بأنه كان يعلم أن طلبات تصوير المواقع الحساسة كانت مهمات تجسس تهدف إلى الإضرار بإسرائيل، لكنه اختار الاستمرار بسبب المكافأة المالية.