الاحتلال يواصل خروقاته ..استشهاد 4 فلسطينيين بغارات جيش الاحتلال على شرق خانيونس

غزة /سما/

استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم سيدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء غارات جوية شنها جيش الاحتلال على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ولم يتمكن حتى الآن الدفاع المدني من انتشالهم من مناطق الاستهداف، وفق مصادر إعلامية فلسطينية.

وشنت طائرات الاحتلال، هجمات على عدة مناطق في قطاع غزة، وسط استمرار التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الهجمات استهدفت المناطق الشرقية من مدينة غزة شمال القطاع، إضافة إلى المناطق الشمالية والشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي خان يونس، تزامنت الغارات الجوية مع قصف مدفعي طال عدة مناطق، وسط دوي انفجارات عنيفة، فيما استمر إطلاق النار المتقطع من الآليات العسكرية منذ ساعات الفجر.

كما أطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها باتجاه مراكب صيد في البحر قبالة غرب خان يونس، بينما شهد حي الشجاعية شرقي مدينة غزة تصاعد أعمدة دخان إثر الغارات الجوية، ولم تتضح حتى اللحظة طبيعة الأهداف التي استهدفتها الغارات والقصف المدفعي.

خروقات مستمرة وفاتورة إعمار باهظة

ويواصل قطاع غزة تسجيل خروقات متكررة لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت العمليات عن ارتقاء المئات من الفلسطينيين، وتدمير واسع للبنية التحتية، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار.