استطلاع اسرائيلي : الليكود يتراجع والائتلاف يبتعد عن الأغلبية

القدس المحتلة/سما/

تراجع حزب الليكود بثلاثة مقاعد في استطلاع صحيفة معاريف هذا الأسبوع، بعدما بلغ 28 مقعدًا الأسبوع الماضي، ما أفقد الائتلاف مقعدين وأبعده أكثر عن عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعدًا.

وعزز حزب عوتسما يهوديت بقيادة بن غفير موقعه هذا الأسبوع بمقعد إضافي ليصل إلى 9 مقاعد، بينما لم يتجاوز حزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش نسبة الحسم.

وفي صفوف المعارضة، تعزز غادي آيزنكوت بمقعدين إضافيين ليصل إلى 10 مقاعد، وذلك بعد أن لم يستبعد التعاون مع العربية الموحدة لتشكيل حكومة بديلة. كما تعزز نفتالي بينيت هذا الأسبوع بمقعدين إضافيين ليصل إلى 22 مقعدًا، في ظل تراجع شعبية حزب الليكود.

بعد التغييرات التي طرأت هذا الأسبوع، ارتفع عدد مقاعد كتلة المعارضة إلى 60 مقعداً، وحصل حزبا الموحدة والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على 10 مقاعد إضافية. أما كتلة الائتلاف، فقد حصلت على 50 مقعداً فقط هذا الأسبوع.

توزيع المقاعد في الانتخابات: الليكود 25، بينيت 22، الديمقراطيون 10، ياشار! مع أيزنكوت 10، يسرائيل بيتينو 9، شاس 9، عوتسما يهوديت 9، يش عتيد 9، اليهودية التوراتية المتحدة 7، حداش-تعل 5، الموحدة 5.