  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع اسرائيلي : الليكود يتراجع والائتلاف يبتعد عن الأغلبية

الجمعة 19 ديسمبر 2025 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع اسرائيلي : الليكود يتراجع والائتلاف يبتعد عن الأغلبية



القدس المحتلة/سما/

تراجع حزب الليكود بثلاثة مقاعد في استطلاع صحيفة معاريف هذا الأسبوع، بعدما بلغ 28 مقعدًا الأسبوع الماضي، ما أفقد الائتلاف مقعدين وأبعده أكثر عن عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعدًا.

وعزز حزب عوتسما يهوديت بقيادة بن غفير موقعه هذا الأسبوع بمقعد إضافي ليصل إلى 9 مقاعد، بينما لم يتجاوز حزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش نسبة الحسم.

وفي صفوف المعارضة، تعزز غادي آيزنكوت بمقعدين إضافيين ليصل إلى 10 مقاعد، وذلك بعد أن لم يستبعد التعاون مع العربية الموحدة لتشكيل حكومة بديلة. كما تعزز نفتالي بينيت هذا الأسبوع بمقعدين إضافيين ليصل إلى 22 مقعدًا، في ظل تراجع شعبية حزب الليكود.

بعد التغييرات التي طرأت هذا الأسبوع، ارتفع عدد مقاعد كتلة المعارضة إلى 60 مقعداً، وحصل حزبا الموحدة والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على 10 مقاعد إضافية. أما كتلة الائتلاف، فقد حصلت على 50 مقعداً فقط هذا الأسبوع.

توزيع المقاعد في الانتخابات: الليكود 25، بينيت 22، الديمقراطيون 10، ياشار! مع أيزنكوت 10، يسرائيل بيتينو 9، شاس 9، عوتسما يهوديت 9، يش عتيد 9، اليهودية التوراتية المتحدة 7، حداش-تعل 5، الموحدة 5.

الأكثر قراءة اليوم

بحبح: المرحلة الثانية من اتفاق غزة الشهر المقبل و"ماجد ابو رمضان" الأوفر حظا لرئاسة لجنة إدارة القطاع

صحيفة لبنانية : اقالة نديم قطيش من رئاسة سكاي نيوز عربية في الامارات ..

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لمحاكمة مقاتلي قوات النخبة واعدامهم..

مسؤول أميركي : المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة ستبدأ قريبا

"تمكين" تؤكد التزامها الكامل والثابت بتطبيق قانون بشأن نظام الحماية والرعاية الاجتماعية الموحّد

في تحذير غير مسبوق..روسيا تطالب أمريكا بعدم “ارتكاب خطأ فادح” في التعامل مع فنزويلا

إيران: لم نتوقف عن إنتاج الصواريخ بعد الحرب الأخيرة وصواريخنا اخترقت أنظمة الدفاع الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

إغلاق الحسابات البنكية...‪.. إجراءات تهدد الجمعيات الأهلية الفلسطينية بالشلل والانهيار

الاحتلال يواصل خروقاته ..استشهاد 4 فلسطينيين بغارات جيش الاحتلال على شرق خانيونس

معاريف : نتنياهو يخطط لفرض فتح رفح باتجاه واحد بعد اتفاقية الغاز

مسؤول أميركي : المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة ستبدأ قريبا

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لمحاكمة مقاتلي قوات النخبة واعدامهم..

الاتصالات الفلسطينية